BZL Nord LIVE: Feldmoching patzt – Srbija in Not

Der BC Attaching unterliegt der SpVgg Kammerberg und verpasst es damit, die Relegationsränge zu verlassen. Nach einem torlosen ersten Durchgang war es die Spielvereinigung, die besser aus der Kabine kam. Domenik Kaiser brachte die Hausherren in der 54. Minute in Führung. Diesen Vorsprung brachte Kammerberg dann auch über die Zeit. Der BC Attaching muss in den nächsten Wochen also noch um den Klassenerhalt zittern. SpVgg Kammerberg – BC Attaching 1:0

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch (89. Robin Anselment), Alexander Nefzger, Andreas Huber, Justin Fauland (90. Christof Pihale), Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic (77. Damjan Knetemann), Marko Zec, Lukas Fladung, Florian Machl (86. Haris Cehic), Domenik Kaiser

BC Attaching: Hans Gamperl, Daniele Chezzi, Manuel Thalhammer, Marvin Haug, Lukas Maximilian Hübner, Leon Klingseisen, Lukas Ederer, Patrick Huljina (71. Franz Gamperl), Fareed Tourey (65. David Saamtou Koussetou), Nico Franke (58. Abdel Mbohou), Domenic Hörmann (84. Almir Focic)

Tore: 1:0 Domenik Kaiser (55.)

Der FC Gerolfing schlägt Spitzenreiter SVN München in einem spektakulären Spiel und sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Zunächst waren es aber die Gäste, die durch einen Treffer von Dylan Tougan in der sechsten Minute in Führung gingen. Gerolfing war aber nicht geschockt und schlug in der zwölften Minute durch Anastasios Porfyriadis zurück. Kurz vor der Pause drehte Lukas Achhammer das Spiel für die Gastgeber dann komplett. In der 52. Minute erhöhte Christian Träsch auf 3:1. Der Tabellenprimus gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte in der 62. Minute durch Tarak Boussarsar auf 3:2. Im direkten Gegenzug war es aber erneut Porfyriadis, der den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig wild. Den Anfang machte der eingewechselte Leo Zängler in der 78. Minute mit dem 5:2 für Gerolfing. Zwei Minuten später konterte Tobias Osterle und verkürzte den Rückstand der Gäste wieder auf zwei Treffer. Gerolfing war jedoch wieder im direkten Gegenzug zur Stelle, Christian Träsch stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 6:3. Das war auch die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte wiederum Leo Zängler in der 90. Minute. Das 7:3 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Gerolfing holt einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf und gibt die rote Laterne ab. Der SVN steht trotz der Niederlage weiterhin uneinholbar an der Tabellenspitze. FC Gerolfing – SVN München 7:3

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (46. Felix Winkelmeyr), Matthias Hamm (60. Armin Bortenschlager), Flaur Bashota, Bastian Heigl, Philipp Haunschild, Niklas Nissl (65. David Simm), Christian Träsch, Lukas Achhammer (82. Donat Bashota), Ahmet Emir Altay (74. Leo Zängler), Anastasios Porfyriadis

SVN München: Marko Negic, Miguel Fantl, Melih Köse (46. Benjamin Caulker), Jungne Chonker (46. Didier Nguelefack), Tarak Boussarsar, Kerem Tokdemir, Dylan Tougan, Tobias Oesterle, Enriko Kranjcec, Youssef Oueslati, Marko Mikač

Tore: 0:1 Dylan Tougan (6.), 1:1 Anastasios Porfyriadis (12.), 2:1 Lukas Achhammer (39.), 3:1 Christian Träsch (52.), 3:2 Tarak Boussarsar (62.), 4:2 Anastasios Porfyriadis (63.), 5:2 Leo Zängler (78.), 5:3 Tobias Oesterle (80.), 6:3 Christian Träsch (81.), 7:3 Leo Zängler (90.)

Der ASV Dachau lässt dem TSV Gaimersheim im Duell der Aufstiegskandidaten keine Chance und gewinnt deutlich. Bereits in der achten Minute brachte Cihan Öztürk den Gastgeber auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte ebenfalls Öztürk noch auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nichts an der Dachauer Überlegenheit. Justin Oko stellte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0. In der 63. Minute war es dann wieder der überragende Öztürk, der mit seinem dritten Treffer des Tages endgültig für die Entscheidung sorgte. Durch den Sieg zieht der ASV Dachau in der Tabelle an Gaimersheim vorbei und hat es nun in der eigenen Hand, die Aufstiegsrelegation klarzumachen. Die Gäste müssen jetzt hingegen auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben. ASV Dachau – TSV Gaimersheim 4:0

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Christoph Krüger (77. Matthias Cebulla), Stefan Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger (74. Zvonimir Kulic), Leon Schleich (74. Antonio Jara Andreu), Sergen Retzep, Niklas Kiermeier, Sebastian Mack (20. Justin Oko) (77. Omar Seni Worogo), Cihan Öztürk

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini (64. Elias Burgfeld), Hakan Düzgün, Michael Graßl, Philipp Stipic, Denis Janjic (64. Andreas Götz), Nico von Swiontek Brzezinski

Tore: 1:0 Cihan Öztürk (8.), 2:0 Cihan Öztürk (40.), 3:0 Justin Oko (49.), 4:0 Cihan Öztürk (63.)

Gelb-Rot: Hakan Düzgün (83./TSV Gaimersheim/)