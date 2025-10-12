BZL Nord LIVE: FCM siegt – ASV führt im Topspiel gegen Garching

Vier Spiele stehen am heutigen Sonntag in der Bezirksliga Nord auf dem Programm. Spitzenreiter Walpertskirchen reist nach Müchen. Garching erwartet Dachau zum Topspiel. Mossinning reist zum Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaundstadt. Schlusslicht Fatih hofft gegen Nord Lerchenau auf die ersten Punkte.
Der FC Moosinning verschafft sich durch den Auswärtssieg beim TSV Ober- Unterhaunstadt etwas Luft im Tabellenkeller und vergrößert den Abstand auf die kritische Zone auf fünf Punkte.
Christian Häusler traf für die Gäste nach sechs Minuten zur Führung. Fabian Cordes brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde dann zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn Fabian Ulitzka knipste zehn Minuten vor der Pause für den FCM.
Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, ehe Joker Maximilian Lechner zehn Minuten nach seiner Hereinnahme auf 3:1 (83.) stellte und der ebenfalls kurz vorher gekommene David Kamm einen Strafstoß zum 4:1-Endstand im TSV-Netz versenken konnte.
TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Moosinning 1:4
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Enes Erdogan, Fabian Cordes, Dogan Tiryaki (59. Florian Diegel), Fabio Udella, Angelo Boharu, Baris Soysal, Oliver Günther, Hugo Lopes, Ramazan Kurnaz (69. David Romanow), Alem Husejnovic (56. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (62. Georg Ball), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane (80. David Kamm), Marco Esposito, Tobias Killer (85. Liam Fitzpatrick), Maximilian Siebald, Christian Häusler (73. Maximilian Lechner) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Christian Häusler (6.), 1:1 Fabian Cordes (28.), 1:2 Fabian Ulitzka (35.), 1:3 Maximilian Lechner (83.), 1:4 David Kamm (87. Foulelfmeter)
Knapper Sieg für den FC Gerolfing. Die Gäste behielten in einem wilden Spiel mit vielen gelben Karten, einer gelb-roten Karte und zwei Elfmetern die Oberhand. In der 8. Minute ging der Gastgeber durch einen von Fabian Radlmaier verwandelten Elfmeter in Führung. Weitere acht Minuten später gab es aber den nächsten Pfiff, diesmal auf der anderen Seite. Ampertal Palzing glich durch einen Elfmeter von Ahmet Emir Altay aus (16.).
Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Schock für die Gäste. Mirnes Gubeta, schon gelb verwarnt, sah die nächste gelbe Karte und musste runter. Zu zehnt musste Palzing in der 74. Minute den Siegtreffer durch Lukas Achhammer hinnehmen, der dem FC Gerolfing schließlich die drei Punkte einbrachte.
FC Gerolfing – SV Ampertal Palzing 2:1
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (90. Oliver Stanisavovski), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (68. Levin Egredzija), Niklas Nissl (84. Astrit Topalaj), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (63. David Simm), Donat Bashota (57. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (92. Fabio Klersy), Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Ioannis Argiriadis (44. Antonius Fischer-Stabauer), Marcel Radlmaier, Liam Russo (64. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (66. Laurentino Contu), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach (77. Andrej Valdivia) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (8. Foulelfmeter), 1:1 Ahmet Emir Altay (16. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Achhammer (74.)
Gelb-Rot: Mirnes Gurbeta (52./SV Ampertal Palzing /)
300 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag in Altenerding zum Derby zwischen der SpVgg Altenerding und dem FC Langengeisling ein. Lange gab es keine Tore zu sehen und es schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, doch dann traf Wiam Takruri zum 1:0 für die Gastgeber. Das reichte am Ende, um die drei Punkte zu Hause zu behalten. Altenerding springt auf Platz 5 der Tabelle, während Langengeisling auf dem 13. Platz rangiert.
SpVgg Altenerding – FC Langengeisling 1:0
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Pedro Flores (86. Nihad Mujkic), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic, Mario Dipalo - Trainer: Pedro Flores Locke
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (81. Elias Mehringer), Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (69. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (86. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Wiam Takruri (81.)
Der TSV Gaimersheim begrüßte die SpVgg Kammerberg zum Samstagabendspiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es nach dem Seitenwechsel nur vier Minuten bis zum ersten Tor. Domenic Raimann brachte den TSV in Führung (49.). Die Führung der Gastgeber hielt bis zur 83. Minute an, als Lukas Fladung für die SpVgg Kammerberg ausglich.
Kammerberg schaffte es aber nicht mehr das Spiel zu drehen und verpasst den Sprung in die Top 3 der Liga. Gaimersheim rutscht auf Platz 10 ab. Top-Torjäger Nico von Swiontek Brzezinski blieb in dieser Partie ohne Treffer.
TSV Gaimersheim – SpVgg Kammerberg 1:1
TSV Gaimersheim: Maximilian Fischer, Lucas Götz (60. Zoltan Vati), Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (82. Luca Mancini), Hakan Düzgün (66. David Meier), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (71. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Martin Reindl (60. Lukas Fladung), Jan Lipovsek, Florian Machl (60. Mario Stanić), Domenik Kaiser, Dario Stanić, Peter Graf (82. Damjan Knetemann) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Domenic Raimann (49.), 1:1 Lukas Fladung (83.)
Der SC Eintracht Freising schkägt den TSV Rohrbach und kann sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Felix Fischer in der 56. Minute das 1:0 für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Johannes Grubmüller auf 2:0, bevor Fabio Brandes mit dem 3:0 in der Schlussphase endgültig für die Entscheidung sorgte (84.).
Freising feiert damit einen souveränen Sieg in einer richtungsweisenden Begegnung und schiebt sich vorerst auf Rang sechs der Bezirksliga Nord. Der TSV Rohrbach verpasst es hingegen, sich deutlicher von den Abstiegsrängen abzusetzen.
SC Eintracht Freising – TSV Rohrbach 3:0
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (91. Osaro Aiteniora), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (69. Mika List), Johannes Grubmüller (89. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (40. Florian Huber), Fabrizio Brandes (88. Jonathan Kleimann)
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (62. Kai Suzuki), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (76. Nico Elfinger), Simon Böhringer (67. Gabriel Niedermeir), Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Julian Herzer (72. Michael Sperrer), Erduart Rushiti
Tore: 1:0 Felix Fischer (56.), 2:0 Johannes Grubmüller (73.), 3:0 Fabrizio Brandes (84.)