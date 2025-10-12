BZL Nord LIVE: FCM siegt – ASV führt im Topspiel gegen Garching

Der FC Moosinning verschafft sich durch den Auswärtssieg beim TSV Ober- Unterhaunstadt etwas Luft im Tabellenkeller und vergrößert den Abstand auf die kritische Zone auf fünf Punkte.

Christian Häusler traf für die Gäste nach sechs Minuten zur Führung. Fabian Cordes brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde dann zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn Fabian Ulitzka knipste zehn Minuten vor der Pause für den FCM.

Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, ehe Joker Maximilian Lechner zehn Minuten nach seiner Hereinnahme auf 3:1 (83.) stellte und der ebenfalls kurz vorher gekommene David Kamm einen Strafstoß zum 4:1-Endstand im TSV-Netz versenken konnte.

TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Moosinning 1:4

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Enes Erdogan, Fabian Cordes, Dogan Tiryaki (59. Florian Diegel), Fabio Udella, Angelo Boharu, Baris Soysal, Oliver Günther, Hugo Lopes, Ramazan Kurnaz (69. David Romanow), Alem Husejnovic (56. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli

FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (62. Georg Ball), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane (80. David Kamm), Marco Esposito, Tobias Killer (85. Liam Fitzpatrick), Maximilian Siebald, Christian Häusler (73. Maximilian Lechner) - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 62

Tore: 0:1 Christian Häusler (6.), 1:1 Fabian Cordes (28.), 1:2 Fabian Ulitzka (35.), 1:3 Maximilian Lechner (83.), 1:4 David Kamm (87. Foulelfmeter)