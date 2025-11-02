BZL Nord LIVE: FCM-Führung hält nur kurz – SVW führt bei Fatih

Klarer Erfolg für den FC Gerolfing, der damit vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Nord springt. Ein Doppelpack ebnete den Hausherren den Weg. AnastasiosPorfyriadis brachte Gerolfing in Führung (22.) und erhöhte dann sogar auf 2:0 (30.).

Kammerberg hatte keine Antwort parat und so konnte Gerolfing in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung sorgen. Lukas Achhamer machte den Deckel drauf, stellte erst auf 3:0 (53.) und dann auf den 4:0-Endstand (71.).

FC Gerolfing – SpVgg Kammerberg 4:0

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric, Matthias Hamm (46. Armin Bortenschlager), Flaur Bashota, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (70. David Wendrich), Niklas Nissl, Lukas Achhammer (73. David Simm), Ahmet Emir Altay (63. Max Seitle), Donat Bashota (77. Leonardo Lucic), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland (76. Daniel Seybold), Christof Pihale (59. Tim Hoffmann), Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (59. Damjan Knetemann), Martin Reindl, Jonas Frevel (59. Lukas Fladung), Dario Stanić, Peter Graf (74. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Anastasios Porfyriadis (22.), 2:0 Anastasios Porfyriadis (30.), 3:0 Lukas Achhammer (53.), 4:0 Lukas Achhammer (71.)