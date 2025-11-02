BZL Nord LIVE: FCM-Führung hält nur kurz – SVW führt bei Fatih

Zwei der vier geplanten Spiele am heutigen Sonntag wurden abgesagt. In Ingolstadt trifft Schlusslicht FC Fatih auf Spitzenreiter Walpertskirchen. Moosinning reist zum Verfolgerduell nach Garching. Abstiegskampf pur gibt es zwischen dem 54 und Ober-/Unterhaunstadt. Auch in Rohrbach geht es um den Klassenerhalt.
Klarer Erfolg für den FC Gerolfing, der damit vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Nord springt. Ein Doppelpack ebnete den Hausherren den Weg. AnastasiosPorfyriadis brachte Gerolfing in Führung (22.) und erhöhte dann sogar auf 2:0 (30.).
Kammerberg hatte keine Antwort parat und so konnte Gerolfing in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung sorgen. Lukas Achhamer machte den Deckel drauf, stellte erst auf 3:0 (53.) und dann auf den 4:0-Endstand (71.).
FC Gerolfing – SpVgg Kammerberg 4:0
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric, Matthias Hamm (46. Armin Bortenschlager), Flaur Bashota, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (70. David Wendrich), Niklas Nissl, Lukas Achhammer (73. David Simm), Ahmet Emir Altay (63. Max Seitle), Donat Bashota (77. Leonardo Lucic), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland (76. Daniel Seybold), Christof Pihale (59. Tim Hoffmann), Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (59. Damjan Knetemann), Martin Reindl, Jonas Frevel (59. Lukas Fladung), Dario Stanić, Peter Graf (74. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Anastasios Porfyriadis (22.), 2:0 Anastasios Porfyriadis (30.), 3:0 Lukas Achhammer (53.), 4:0 Lukas Achhammer (71.)
Freising spielt im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Ampertal Palzing nur 1:1-Unentschieden und kommt nicht aus dem unteren Tabellendrittel raus. Damit liegen die Hausherren weiterhin nur knapp über dem Strich.
Den ersten Treffer der Partie erzielte ein Freisinger, allerdings in das falsche Tor. Kurz vor der Pause ging Palzing durch ein Eigentor von Osaro Aiteniora in Führung (45.+2). Für den späten Ausgleich sorgte Felix Fischer vom Punkt mit seinem fünften Saisontor (90.+6).
SC Eintracht Freising – SV Ampertal Palzing 1:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora (79. Iosif Racean), Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki, Louis Goldbrunner (57. Johannes Grubmüller), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Heiko Baumgärtner
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Liam Russo (82. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier (65. Alexander Schneider), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (90. Laurentino Contu), Ivan Rakonic (86. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Osaro Aiteniora (45.+2 Eigentor), 1:1 Felix Fischer (90.+6)