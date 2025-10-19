BZL Nord LIVE: Eigentor! TSV Ober- Unterhaunstadt führt

Am Sonntag des 14. Spieltags steht die erste Partie schon um 13 Uhr an: SpVgg Kammerberg gegen den TSV Ober-Unterhaunstadt. Um 14 Uhr geht es dann mit Walpertskirchen gegen Gerolfing weiter. Ab 14:30 Uhr gastiert die SC Eintracht Freising beim SV Nord München-Lerchenau. Um 15 Uhr treffen Gaimersheim und Langengeisling, sowie Ampertal und Garching aufeinander.

Ein müder Sonntagskick auf einen Samstag in Dachau. Der ASV tut sich gegen Schlusslicht Ingolstadt lange schwer, bevor Sebastian Mack kurz vor der Pause die Führung erzielt. In Halbzeit zwei verschießt Ingolstadt kurz nach dem Wiederanpfiff einen Elfmeter und muss so weiter auf die ersten Punkte der Saison warten. ASV Dachau – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Muhammed Chaouch (67. Leonardo di Pasquale), Leon Aust (55. Kilian Knöferl), Leon Schleich, Sergen Retzep (55. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Marco Demmel, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (55. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (83. Mamadou Diallo), Atilla Demir, Robert Henemann (71. Semih Karataş), Eray Genc (71. Mert Karatas), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Tore: 1:0 Sebastian Mack (45.)

Den Zuschauern in Moosinning wurde einiges geboten. Schon in der Anfangsviertelstunde klingelte es in beiden Toren, bevor Maximilian Siebald die Hausherren zur Pausenführung schoss. Nach der Pause kassierte der FCM aber erst eine rote Karte gegen Abdane und direkt im Anschluss auch noch den Ausgleichstreffer und musste um Punkte bangen. In Minute vier der Nachspielzeit dann der große Moment von Georg Ball. Mit seinem zweiten Treffer des Tages besorgte Ball dem FCM per Elfmeter einen Heimsieg und wichtige drei Punkte im Tabellenkeller. FC Moosinning – TSV München 1954 3:2

FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid (80. Stefan Haas) (90. Tamino Luidinant), Maximilian Voelke, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, David Kamm (61. Maximilian Lechner), Christian Häusler (72. Tim Schmolmann) - Trainer: Christoph Ball

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (82. Orlando Herzberger), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta - Spielertrainer: Dennis Appiah

Tore: 0:1 Berkan Altug (5.), 1:1 Georg Ball (12.), 2:1 Maximilian Siebald (33.), 2:2 Adam Puta (71.), 3:2 Georg Ball (90.+4)

Rot: Abdelaziz Abdane (69./FC Moosinning/)