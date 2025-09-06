 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ticker
Treffen heute auf den TSV 54 - DJK München: Die Spieler des FC Langengeisling.
Treffen heute auf den TSV 54 - DJK München: Die Spieler des FC Langengeisling. – Foto: Thomas Martner

BZL Nord LIVE: Duell der Gegensätze in Palzing - L'geisling gefordert

8. Spieltag in der Bezirksliga Nord

Am Samstag duelliert sich Langengeisling zunächst mit dem Aufsteiger TSV - DJK München. Anschließend gastiert der Zweite Walpertskirchen beim Zweitletzten aus Palzing, am Abend gibt es mit der Partie zwischen Schlusslicht Fatih Ingolstadt gegen Gaimersheim einen weiteren Kellerkracher. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC Langengeisling
TSV München 1954
TSV München 1954
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing
SV Walpertskirchen
SV Walpertskirchen
0
0

Heute, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
TSV Gaimersheim
TSV Gaimersheim
17:00

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht Freising
VfR Garching
VfR Garching
2
1
Abpfiff

Die SC Eintracht Freising feierte im Heimspiel gegen den VfR Garching einen Heimsieg. Joshua Steindorf brachte die Gastgeber früh in Führung. Nach einer halben Stunde glich Mike Niebauer für die Gäste aus. Den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Christoph Glas erzielte vor 140 Zuschauern Fabrizio Brandes.

SC Eintracht Freising – VfR Garching 2:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Iosif Racean, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (76. Florian Huber), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier, Fabrizio Brandes (85. Luca Stubenvoll), Joshua Steindorf - Trainer: Christoph Glas
VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Krautner), Staas Mitko, Dominik Eisl (46. Vitus Eicke), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Leon Sternke (66. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (69. Nino Kardum) - Trainer: Nikolaos Salassidis
Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Joshua Steindorf (5.), 1:1 Mike Niebauer (30.), 2:1 Fabrizio Brandes (73.)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV Dachau
FC Moosinning
FC Moosinning
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV Rohrbach
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-Lerchenau
SpVgg Kammerberg
SpVgg Kammerberg
14:30

Morgen, 15:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg Altenerding
FC Gerolfing
FC Gerolfing
15:30

Nils GöhringAutor