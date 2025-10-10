 2025-10-10T17:03:43.034Z

Nach einem souveränen Sieg am vergangenen Spieltag will der SC Eintracht Freising die gute Leistung gegen den TSV Rohrbach bestätigen.
BZL Nord LIVE: Duell der direkten Tabellennachbarn in Freising

13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

Am Freitagabend empfängt der SC Eintracht Freising den TSV Rohrbach zu einem richtungsweisenden Aufeinandertreffen. Alle Spiele am 13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
TSV Rohrbach
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Gaimersheim
SpVgg Kammerberg
17:00

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Altenerding
FC Langengeisling
16:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gerolfing
SV Ampertal Palzing
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
SV Nord München-Lerchenau
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Garching
ASV Dachau
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
SV Walpertskirchen
15:00

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
FC Moosinning
14:00

Aufrufe: 010.10.2025, 18:05 Uhr
Ferdinand GehlenAutor