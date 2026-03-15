 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Dramatische Schlussphase in Kammerberg

21. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Langengeisling will mit einem Sieg gegen die SpVgg Kammerberg den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen.
Der FC Langengeisling will mit einem Sieg gegen die SpVgg Kammerberg den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen. – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Die SpVgg Kammerberg empfängt den FC Langengeisling, der SV Walpertskirchen empfängt den SV Nord München-Lerchenau zum Topspiel und der VfR Garching jagt die Tabellenspitze. Alle Spiele am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
0
0

Spiel am Samstag

Gestern, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
0
2
Abpfiff

Der TSV Rohrbach konnte sein Gastspiel beim FC Moosinning mit 2:0 für sich entscheiden. Erduart Rushiti steuerte die beiden Treffer für die Gäste bei (18. und 36.). Zwei Minuten nach dem 2:0 flog Rohrbachs Daniel Rückert mit glatt Rot vom Platz, Moosinning konnte die lange Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. In der Tabelle zieht Rohrbach an Moosinning vorbei und positioniert sich auf den fünften Platz, Moosinning ist nun Siebter.

FC Moosinning – TSV Rohrbach 0:2
FC Moosinning: Aaron Siegl (46. Daniel Auerweck), Liam Fitzpatrick (90. Elias Faust), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (74. Maximilian Schmid), Mohamed Abdane (67. Christian Häusler), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Lucas Hones (58. Mateus Hones) - Trainer: Christoph Ball
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Julian Herzer (90. Michael Sperrer), Erduart Rushiti (71. Jonas Prawda), Nico Elfinger (46. Thomas Hammerschmid) - Spielertrainer: Philipp Federl
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (18. Foulelfmeter), 0:2 Erduart Rushiti (36.)
Rot: Daniel Rückert (38./TSV Rohrbach/)

Verlegte Spielpaarung

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30