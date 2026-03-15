BZL Nord LIVE: Dramatische Schlussphase in Kammerberg

Der FC Langengeisling will mit einem Sieg gegen die SpVgg Kammerberg den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen. – Foto: Marc Marasescu

Die SpVgg Kammerberg empfängt den FC Langengeisling, der SV Walpertskirchen empfängt den SV Nord München-Lerchenau zum Topspiel und der VfR Garching jagt die Tabellenspitze. Alle Spiele am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

Der TSV Rohrbach konnte sein Gastspiel beim FC Moosinning mit 2:0 für sich entscheiden. Erduart Rushiti steuerte die beiden Treffer für die Gäste bei (18. und 36.). Zwei Minuten nach dem 2:0 flog Rohrbachs Daniel Rückert mit glatt Rot vom Platz, Moosinning konnte die lange Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. In der Tabelle zieht Rohrbach an Moosinning vorbei und positioniert sich auf den fünften Platz, Moosinning ist nun Siebter.

FC Moosinning – TSV Rohrbach 0:2

FC Moosinning: Aaron Siegl (46. Daniel Auerweck), Liam Fitzpatrick (90. Elias Faust), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (74. Maximilian Schmid), Mohamed Abdane (67. Christian Häusler), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Lucas Hones (58. Mateus Hones) - Trainer: Christoph Ball

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Julian Herzer (90. Michael Sperrer), Erduart Rushiti (71. Jonas Prawda), Nico Elfinger (46. Thomas Hammerschmid) - Spielertrainer: Philipp Federl

Tore: 0:1 Erduart Rushiti (18. Foulelfmeter), 0:2 Erduart Rushiti (36.)

Rot: Daniel Rückert (38./TSV Rohrbach/)

Verlegte Spielpaarung