BZL Nord LIVE: Dornach unterliegt Verfolger - SVN verkürzt 13. Spieltag im Live-Ticker

Drei Spiele stehen am Samstagmittag bzw. -nachmittag in der Bezirksliga Nord auf dem Programm. Wir berichten im Live-Ticker.

Defensivbollwerk? Dass der SV Manching die beste Abwehr der Liga hat, davon ließ sich Spitzenreiter Feldmoching nicht einschüchtern. Brauchte aber seine Zeit, um den Riegel der Hausherren zu knacken. Erst in der zweiten Halbzeit brach Triumf Gudaci den Bann (49.), dann hatte die SpVgg offenbar das Rezept gefunden. Cihan Öztürk traf in der 70. Minute zum 2:0, Said Magomedov legte kurz darauf das dritte Tor nach (73.). Feldmoching überholt damit vorerst den SV Dornach und schiebt sich wieder an die Spitze. Die Dornen können aber noch nachlegen.

SV Manching – SpVgg Feldmoching 0:3

SV Manching: Obermeier, Prawda (80. Rushiti), Rybalko, Eberwein, Spies, Seferovic, Schreiner, Meisinger, Düzgün, Porfyriadis, Meier (90. Tamba) - Trainer: Reichenberger

SpVgg Feldmoching: Cakmakci, Imhof (37. Ramaj), Leidenberger, Haile, Öztürk, Köse, Magomedov, Maslaton (80. Derbazi), Karaboga (64. Mumcu), Gudaci (83. Rustemi), Öztürk (75. Arik) - Trainer: Karakaya - Trainer: Sahmurat

Schiedsrichter: Rehekampff (Landsberg am Lech)

Tore: 0:1 Gudaci (49.), 0:2 Öztürk (70.), 0:3 Magomedov (73.)