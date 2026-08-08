BZL Nord LIVE: Dornach in Allershausen - Freising überrollt Denkendorf

Am Samstag wartet die Bezirksliga Nord mit zwei Partien auf. Der Spieltag in der Übersicht.
Der TSV Rohrbach und der SV Ampertal Palzing trennten sich mit 1:1. Lange sah es nach dem Treffer von Noah Maysami (60.) nach einem Heimsieg aus, ehe Edin Smajlovic den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielen konnte. Rohrbach ist nun Sechster, Palzing steht auf Rang zwölf.
TSV Rohrbach – SV Ampertal Palzing 1:1
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Michael Sterr, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Moritz Zierer (69. Kai Suzuki), Julian Herzer, Noah Maysami (88. Christoph Seiler) - Co-Trainer: Christoph Seiler - Spielertrainer: Philipp Federl
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Philipp Götz (46. Laurentino Contu), Florian Pinkert, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll, Andre Bauer (73. Liam Russo), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (60. Michael Tafelmaier) - Trainer: Enes Mehmedovic - spielender Co-Trainer: Fabian Radlmaier
Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 59
Tore: 1:0 Noah Maysami (60.), 1:1 Edin Smajlovic (90.+2)
Der FC Gerolfing bezwang den ASV Dachau mit 2:0. Philipp Haunschild gelang bereits in der 16. Minute die Führung, ein Eigentor von Tobias Erl in der ersten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte besiegelte den Heimerfolg der Mannschaft unter Spielertrariner Christian Träsch. Gerolfing klettert mit nun sechs Punkten aus drei Spielen aufs Treppchen auf Platz drei, Dachau rutscht auf Rang sieben zurück.
FC Gerolfing – ASV Dachau 2:0
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (87. Leo Zängler), Timo Kraus (66. David Simm), David Wendrich (72. Mamadou Diallo), Atilla Demir, Ugur Genc (80. Felix Winkelmeyr), Giulio Conti (92. Elias Simm), Niklas Nissl - Spielertrainer: Christian Träsch
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Noah Bezjak (78. Luca Demmel), Abbas Syed Hassan, Christian Hercog, Sergen Retzep (66. Muhammed Chaouch), Niklas Kiermeier, Noah Niemann (59. Justin Oko), Leonardo di Pasquale, Joel Arthur (85. Getuar Uka) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Philipp Haunschild (16.), 2:0 Tobias Erl (90.+1 Eigentor)
Gelb-Rot: Atilla Demir (92./FC Gerolfing/)
Der FC Aschheim zog gegen die SpVgg Kammerberg den Kürzeren und verlor somit auch sein zweites Saisonspiel. Demonik Kaiser brachte die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde in Front, Altan Duman konnte aber nur wenige Minuten später ausgleichen (38.). Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Fladung für die erneute Führung der Spielvereinigung (57.), in der Folge stellte Ivan Mijatovic auf 3:1 (78.). Den Schlusspunkt setzte Fladung mit seinem zweiten Treffer (90.+1). Kammerberg feiert mit den ersten Punkten der neuen Spielzeit den Sprung auf Rang 13, Aschheim erhält vom SV Denkendorf die rote Laterne.
FC Aschheim – SpVgg Kammerberg 1:4
FC Aschheim: Thomas Pietzuch, Falk Schubert, Jehova Emanuel (34. Julian Kamleiter), Noah Jovisic, Kirubel Getnet (66. Salih Uysal), Altan Duman, Mohamed Jalloh, Domenico Contento (61. Ali Kerri), Luka Jovičić, Christ Emmanuel Makangilu (60. Gabriel Laci), Leon Hoffmann (81. Pascal Blass-Reljic) - Trainer: Mirza Mesic
SpVgg Kammerberg: Florian Radonic, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale (87. Daniel Seybold), Johannes Petschner, Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier (63. Ivan Mijatovic), Philipp Beetz (87. Jan Lipovsek), Lukas Fladung, Domenik Kaiser (81. Martin Reindl), Agon Bashota (81. Justin Fauland) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner
Schiedsrichter: Christian Honnef (Freising) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Domenik Kaiser (33.), 1:1 Altan Duman (38.), 1:2 Lukas Fladung (57.), 1:3 Ivan Mijatovic (78.), 1:4 Lukas Fladung (90.+1)
Der TSV Eintracht Karlsfeld konnte den VfR Garching dank eines Treffers in letzter Sekunde besiegen. Fabian Barth hieß der Matchwinner, der den Ball in der 90. Minute im Garchinger Tor unterbringen konnte. Karlsfeld setzt sich an die Spitze der Bezirksliga Nord, Garching rutscht auf Rang acht zurück.
TSV Eintracht Karlsfeld – VfR Garching 1:0
TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (80. Janis Habschied), Tobias Beyer (86. Jozo Bobonja), Willhelm Ampenberger (74. Florian Schrattenecker), Koray Candar (62. Fabian Barth), Roman Gertsmann (67. Deniz Yilmaz), Leonardo Kristic - Trainer: Florian Hönisch
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Marcel Matkowitz (65. Dennis Niebauer), Mike Niebauer, Leon Sternke, Luiz Landler (67. Maik Vogel), Staas Mitko (29. Leon Fellner), Philipp Strube (70. Lukas Wollny), Thomas Niggl, Mario Dipalo - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis
Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt )
Tore: 1:0 Fabian Barth (90.)
Gelb-Rot: Thomas Niggl (57./VfR Garching/)