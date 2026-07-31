 2026-07-30T07:56:49.385Z

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BZL Nord LIVE: Dornach auf Kurs - Phönix München vorn

2. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt den TSV Eintracht Karlsfeld: Der SV Dornach.
Empfängt den TSV Eintracht Karlsfeld: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Am Freitagabend startet der 2. Spieltag in der Bezirksliga Nord. Dornach und Karlsfeld konnten ihren Saisonauftakt beide gewinnen, ab 18:30 Uhr duellieren sich beide Mannschaften. Kammerberg empfängt den Aufsteiger Phönix München, beide Teams verloren jeweils ihr erstes Spiel. Zudem gastiert Allershausen in Gerolfing, auch hier warten beide Vereine noch auf den ersten Saisondreier. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
1
4
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
3
2

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
13:30

Spiele am Sonntag

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
15:00

So., 02.08.2026, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:15

Verlegte Spielpaarungen

Di., 04.08.2026, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
20:00