BZL Nord LIVE: Dornach auf Kurs - Phönix München vorn

Empfängt den TSV Eintracht Karlsfeld: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

Am Freitagabend startet der 2. Spieltag in der Bezirksliga Nord. Dornach und Karlsfeld konnten ihren Saisonauftakt beide gewinnen, ab 18:30 Uhr duellieren sich beide Mannschaften. Kammerberg empfängt den Aufsteiger Phönix München, beide Teams verloren jeweils ihr erstes Spiel. Zudem gastiert Allershausen in Gerolfing, auch hier warten beide Vereine noch auf den ersten Saisondreier. Der Spieltag in der Übersicht.