BZL Nord LIVE: Derby in Erding - Palzing mit Elfertreffer

Der SC Eintracht Freising schkägt den TSV Rohrbach und kann sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Felix Fischer in der 56. Minute das 1:0 für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Johannes Grubmüller auf 2:0, bevor Fabio Brandes mit dem 3:0 in der Schlussphase endgültig für die Entscheidung sorgte (84.).

Freising feiert damit einen souveränen Sieg in einer richtungsweisenden Begegnung und schiebt sich vorerst auf Rang sechs der Bezirksliga Nord. Der TSV Rohrbach verpasst es hingegen, sich deutlicher von den Abstiegsrängen abzusetzen.

SC Eintracht Freising – TSV Rohrbach 3:0

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (91. Osaro Aiteniora), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (69. Mika List), Johannes Grubmüller (89. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (40. Florian Huber), Fabrizio Brandes (88. Jonathan Kleimann)

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (62. Kai Suzuki), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (76. Nico Elfinger), Simon Böhringer (67. Gabriel Niedermeir), Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Julian Herzer (72. Michael Sperrer), Erduart Rushiti

Tore: 1:0 Felix Fischer (56.), 2:0 Johannes Grubmüller (73.), 3:0 Fabrizio Brandes (84.)