BZL Nord LIVE: Denkendorf fordert Rohrbach, SE Freising in Gaimersheim

Nach einer erfolgreichen Vorbereitung startet der TSV Gaimersheim endlich in die neue Bezirksliga-Saison. – Foto: Johannes Traub

Zum Abschluss des ersten Spieltags der Bezirksliga Nord empfängt unter anderem der TSV Rohrbach den SV Denkendorf, der SC Eintracht Freising ist beim TSV Gaimersheim zu Gast und der FC Phönix München bekommt es mit dem VfR Garching zu tun. Alle Spiele am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

Spiele am Sonntag:

Heute, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SV Denkendorf Denkendorf 3 1 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV Gaimersheim Gaimersheim SC Eintracht Freising SE Freising 0 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Phönix München Phönix MUC VfR Garching VfR Garching 0 0 PUSH

Spiel am Samstag:

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat den FC Gerolfing mit einer starken Vorstellung deutlich in die Schranken gewiesen. Den Anfang machte Leonardo Kristic, der nach 23 Minuten für die Führung der Gastgeber sorgte. Mit dem knappen Vorsprung ging Karlsfeld in die Pause, ließ nach dem Seitenwechsel aber schnell erkennen, dass es dabei nicht bleiben sollte. Erneut war Kristic zur Stelle und erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Nur sieben Minuten später legte Roman Gertsmann den dritten Treffer nach und brachte Karlsfeld endgültig auf die Siegerstraße. Gerolfing fand keine Antwort auf die Offensivaktionen der Hausherren und musste dem Rückstand hinterherlaufen. Den letzten Akzent setzte schließlich der eingewechselte Florian Schrattenecker tief in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 4:0 rundete einen gelungenen Nachmittag für die Eintracht ab. Am Ende stand ein klarer Heimerfolg, bei dem Karlsfeld vor allem nach der Pause den Unterschied machte. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Gerolfing 4:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Philip Slansky, Nicolas Eicher, Jonas Eicher, Lukas Paunert (72. Stipe Mašić), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (82. Bastian Kirschner), Tobias Beyer (46. Fabian Barth), Willhelm Ampenberger, Koray Candar, Roman Gertsmann (72. Florian Schrattenecker), Leonardo Kristic - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota (59. Maximilian Huber), Astrit Topalaj (59. Leonit Ismajli), Marko Miskovic, Philipp Haunschild (59. Donat Bashota), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (72. Leo Zängler), Atilla Demir, Ugur Genc, Giulio Conti (72. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Christian Honnef (Freising)

Tore: 1:0 Leonardo Kristic (23.), 2:0 Leonardo Kristic (51.), 3:0 Roman Gertsmann (58.), 4:0 Florian Schrattenecker (90.+3) Spiele am Freitag:

Der SV Dornach hat dem FC Aschheim vor 400 Zuschauern früh den Zahn gezogen. Bereits nach neun Minuten brachte René Reiter die Gastgeber in Führung. Dornach blieb auch danach am Drücker und baute den Vorsprung durch Noah Soheili (25.) sowie Christian Häusler (30.) weiter aus. Als Leon Hoffmann in der 35. Minute für Aschheim traf, keimte kurz Hoffnung auf Seiten der Gäste auf. Noch vor der Pause stellte Juri Falch den alten Abstand wieder her und sorgte in der 40. Minute für den vierten Dornacher Treffer des Tages. Mit diesem deutlichen Vorsprung im Rücken ging der SV Dornach in die zweite Halbzeit. Den Schlusspunkt setzte Luca Geiling, der in der 88. Minute zum 5:1 traf. Damit stand am Ende ein klarer Erfolg der Gastgeber, die sich mit fünf Toren gegen den FC Aschheim durchsetzten. SV Dornach – FC Aschheim 5:1

SV Dornach: Hugo Kaiser, René Reiter (52. Simon Reitmayer), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Noah Soheili, Juri Falch (60. David Blagojevic), Felix Partenfelder (60. Yasin Yilmaz), Hugo Heise, Christian Häusler (73. Fabian Aicher), Dylan Tougan (69. Luca Geiling) - Trainer: Robert Rakaric

FC Aschheim: Amar Isaković, Falk Schubert (78. Luka Jovičić), Art Bitiqi, Kevin Balusik, Noah Jovisic, Mark Scholler (57. Jehova Emanuel), Kirubel Getnet (23. Christ Emmanuel Makangilu), Altan Duman, Albin Crnogaj, Leon Hoffmann (84. Gabriel Laci), Atal Ebrahimi - Trainer: Mirza Mesic

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 René Reiter (9.), 2:0 Noah Soheili (25.), 3:0 Christian Häusler (30.), 43:1 Leon Hoffmann (35.), 4:0 Juri Falch (40.), 5:1 Luca Geiling (88.)

Die Partie zwischen dem TSV Allershausen und dem SV Ampertal Palzing nahm direkt Fahrt auf. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Thomas Ostermaier die Gastgeber mit dem ersten Angriffserfolg des Nachmittags in Führung brachte. Allershausen erwischte damit einen Auftakt nach Maß, konnte den Vorsprung jedoch nicht lange verteidigen. Palzing arbeitete sich zurück in die Begegnung und wurde dafür noch vor der Pause belohnt. In der 34. Minute traf Marcel Radlmaier zum 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel suchten beide Mannschaften den entscheidenden Treffer, doch ein weiterer Torjubel blieb aus. So mussten sich die rund 300 Zuschauer mit zwei Toren in der ersten Halbzeit begnügen. Am Ende teilten sich der TSV Allershausen und der SV Ampertal Palzing die Punkte. TSV Allershausen – SV Ampertal Palzing 1:1

TSV Allershausen: Marcel Zach, Maciej Machi (79. Florian Augscheller), Lukas Zainer, Simon Raabe, Jaleel Kanze, Alexander Holzmaier, Domenik Baller, Luca Rothamer, Thomas Ostermaier (90. Thomas Mayr), Dario Turkman (89. Tufan Tetik), Joshua Goodluck (60. Marc Gundel) - Trainer: Michael Stiller

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban (78. Alexander Schneider), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (66. Michael Tafelmaier), Fabian Radlmaier (78. Andre Bauer), Dominic Schermbach (30. Laurentino Contu), Ivan Rakonic (61. Florian Pinkert) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Thomas Ostermaier (3.), 1:1 Marcel Radlmaier (34.) Spiel am Donnerstag: