BZL Nord LIVE: Dachau schockt ungeschlagenen SVW spät

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Nord geht weiter. Der FC Moosinninng empfängt die Nordler, Ober-/Unterhaunstadt spielt gegen Langengeisling, Spitzenreiter Walpertskirchen begegnet dem ASV Dachau und Freising ist zu Gast beim FC Gerolfing.
Der SV Nord München-Lerchenau klaut dem FCM ganz spät den sicher geglaubten Dreier. Nach der Moosinninger Führung kurz vor der Pause durch Ulitzka glich Benedikt Wellnhofer während einer krampfbedingten Überzahl der Gäste aus. Der FCM hatte in der Schlussphase noch eine Großchance, konnte den Ball aber nicht final über die Linie drücken und muss sich mit einem Punkt zufriedengeben.
FC Moosinning – SV Nord München-Lerchenau 1:1
FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (88. Stefan Haas), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mateus Hones (25. Abdelaziz Abdane), Marco Esposito, Tobias Killer (62. Christian Häusler), Maximilian Siebald, David Kamm (73. Jean Monty Mendama) - Trainer: Christoph Ball
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (21. Vukasin Pajic), Mats Gebelein (80. Benedikt Wellnhofer), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Fabio Zöller (69. Alexander Mair), Andreas Weiß (80. Noah Simm), Martin Angermeir (69. Gabriel Prehl), Karl-Heinz Lappe, Amanuel Wodere - Trainer: Peter Zeussel
Tore: 1:0 Fabian Ulitzka (39.), 1:1 Benedikt Wellnhofer (87.)
Der Tabellenletzte Fatih Spor Ingolstadt hielt den Motoren des VfR Garching lange stand, am Ende stand konnte der Gastgeber jedoch einen klaren Heimsieg verbuchen. Gottfried Agbavon netzte kurz vor der Pause für den VfR (45.+1), nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Niebauer (50.). In der Folge schwächte sich Ingolstadt mit der gelb-roten Karte von Sebastian Rutkowski selbst (55.), Garching nutzte die Überzahl kurze Zeit später: Mike Niebauer und Paulo Sostaric stellten auf 4:0 (69. und 80.). Garching klettert vorerst auf den fünften Platz.
VfR Garching – FC Fatih Spor Ingolstadt 4:0
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Matkowitz), Staas Mitko, Dominik Eisl (81. Luca Monetti), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (67. Leon Sternke), Philipp Strube, Dennis Niebauer (79. Paulo Sostaric), Gottfried Agbavon (85. Marcel Krautner) - Trainer: Nikolaos Salassidis
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg (46. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Faniel Brhane (77. Arda Torun), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (72. Zübeyr Güzel), Eray Genc (88. Semih Kaleli), Emre Kuvvet - Trainer: Ugur Genc
Tore: 1:0 Gottfried Agbavon (45.+1), 2:0 Dennis Niebauer (50.), 3:0 Mike Niebauer (69.), 4:0 Paulo Sostaric (80.)
Gelb-Rot: Sebastian Rutkowski (55./FC Fatih Spor Ingolstadt/)