BZL Nord LIVE: Dachau schlägt nach der Pause zurück

Was für eine Befreiung für Moosinning. Der FC Moosinning, in der Sommerpause mit starken Neuzugängen und als Aufstiegskandidat gesehen, hat sich im Duell gegen die bislang wirklich überraschenden Kammerberger drei Punkte geholt. Vor 170 Zuschauern gelang Marco Esposito in der 73. Minute der Siegtreffer.

Kammerberg verpasst durch die Niederlage den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze und wird aller Voraussicht nach an Plätzen einbüßen. Moosinning hingegen hat erstmal einen Sprung nach oben gemacht und sich heiß ersehnte Punkte geholt.

FC Moosinning – SpVgg Kammerberg 1:0

FC Moosinning: David Auerweck, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (85. Jean Monty Mendama), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (69. Georg Ball), Maximilian Siebald, Christian Häusler (91. Maximilian Reisinger) - Trainer: Christoph Ball

SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Robert Villand, Mario Stanić (64. Martin Reindl), Jan Lipovsek, Lukas Fladung, Florian Machl (69. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (69. Peter Graf) - Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Ariane Fichtl - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Marco Esposito (73.)

