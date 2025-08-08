Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der ASV Dachau empfängt den TSV Rohrbach. – Foto: Jenni Maul
BZL Nord LIVE: Dachau eröffnet Spieltag früh gegen Rohrbach
Der 3. Spieltag der Bezirksliga Nord startet am Freitag bereits um 18:30. Der ASV Dachau empfängt den TSV Rohrbach. Später geht es unter anderem noch für den VfR Garching, die SpVgg Kammerberg sowie den SV Ampertal Palzing um Punkte.