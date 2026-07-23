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BZL Nord LIVE: Dachau eröffnet gegen Waldperlach
1. Spieltag der Bezirksliga Nord
von Michel Guddat · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau trifft auf den SV Waldperlach. – Foto: Helmut Steurer