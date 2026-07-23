 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

BZL Nord LIVE: Dachau eröffnet gegen Waldperlach

1. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Michel Guddat · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau trifft auf den SV Waldperlach.
Der ASV Dachau trifft auf den SV Waldperlach. – Foto: Helmut Steurer

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Vorhang auf! Der 1. Spieltag der Bezirksliga Nord steht in den Startlöchern! Das Eröffnungsspiel bestreitet der ASV Dachau und der SV Waldperlach. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 18:45 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
18:45

Spiele am Freitag:

Morgen, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
18:30

Spiel am Samstag:

Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
15:00live

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

So., 26.07.2026, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
16:00