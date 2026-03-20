BZL Nord LIVE: Dachau empängt Walpertskirchen

Wilde Partie in Freising. Nach 90 Minuten endete das Duell mit dem FC Gerolfing 2:2-Unentschieden. Anastasios Porfyriadis schockte die Hausherren und brachte Gerolfing früh in Führung (14.).

Die Antwort der Hausherren stimmte. Erst erzielte Florian Huber den Ausgleichstreffer (17.), rund zehn Minuten später brachte Fabrizio Brandes Freising sogar in Führung (27.). Gerolfing steckte in der Folge nicht auf und kam Ahmet Emir Altay zum 2:2-Ausgleichstreffer (45.), der gleichzeitig der Schlusspunkt der Partie war.

SC Eintracht Freising – FC Gerolfing 2:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora (66. Andreas Abstreiter), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp, Luca Stubenvoll (84. Johannes Kleidorfer), Jonathan Kleimann (73. Christian Schmuckermeier), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota, Armin Bortenschlager (71. Astrit Topalaj), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (87. Levin Egredzija), Philipp Haunschild (66. Max Seitle), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (63. David Simm), Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis (81. Leo Zängler) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Anastasios Porfyriadis (14.), 1:1 Florian Huber (17.), 2:1 Fabrizio Brandes (27.), 2:2 Ahmet Emir Altay (45.)

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