 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Dachau dominiert - Moosinning zu neunt

26. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser
Langengeisling spielt gegen Fatih Spor Ingolstadt
Langengeisling spielt gegen Fatih Spor Ingolstadt – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am Samstag stehen drei Partien an: Moosinning empfängt Gaimersheim, München 54 ist in Dachau zu Gast und das Schlusslicht gastiert beim FC Langengeisling im Kellerduell.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
3
1
Abpfiff

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
3
1
Abpfiff

Der SV Ampertal Palzing entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:1 für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Radlmaier die Hausherren in Führung (38.).

Per Elfmeter erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (45.) und brachte Palzing auf die Siegerstraße. Philipp Götz machte in der zweiten Halbzeit alles klar (53.). Die Gäste kamen nur noch zum Treffer zum 1:3 durch Tarik Ahmetovic (61.).

SV Ampertal Palzing – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:1
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (78. Fabio Klersy), Maximilian Berndl, Laurentino Contu (46. Ivan Rakonic), Antonius Fischer-Stabauer (78. Ioannis Argiriadis), Philipp Götz (56. Alexander Schneider), Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Liam Russo), Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert (80. Ari Cacan), David Romanow, Dogan Tiryaki, David Polster, Oliver Günther, Baha Asici (60. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (67. Angelo Boharu), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (54. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (38.), 2:0 Dominic Schermbach (45. Foulelfmeter), 3:0 Philipp Götz (53.), 3:1 Tarik Ahmetovic (61.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
14:30