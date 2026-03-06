 2026-03-05T07:49:35.839Z

BZL Nord LIVE: Brandes dreht das Spiel für SE Freising

20. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Boris Manz · Heute, 21:18 Uhr
– Foto: Sven Leifer

Der SE Freising empfängt am Freitagabend den TSV Ober- Unterhaunstadt. Der SEF ist inzwischen auf Rang neun abgestürzt, könnte sich mit einem Sieg aber befreien. Ober- Unterhaunstadt braucht dagegen ein Wunder, um der Relegation zu entgehen. Der Aufsteiger hat bereits 16 Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Der 20. Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SE Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
2
2
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:00

Morgen, 17:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
17:30

Spiele am Sonntag

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:30

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
15:00

So., 08.03.2026, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
17:00