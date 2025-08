BZL Nord LIVE: Blitzstart von Altenerding – 1954 gegen Gaimersheim

Spiele am Sonntag: Palzing gastiert in Altenerding – Gaimersheim bei München 54

Letztendlich war der Rückstand aber nicht mehr aufzuholen, auch wenn es in der Schlussphase nach einer Zeitstrafe für den Rohrbacher Jonas Pradwa nochmal spannend wurde. Die Hausherren ziehen durch den Sieg in der Tabelle an Lerchenau vorbei und stehen nach zwei Spieltagen nun bei zwei Zählern.

Der FC Moosinning schlägt den FC Fatih Ingolstadt und knüpft an den Auftakterfolg gegen den VfR Garching an. Zunächst waren es aber die Hausherren aus Ingolstadt, die unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung gingen. Moosinning zeigte sich davon aber nicht beeindruckt und schlug zurück.

In der zweiten Hälfte überrollten die Gäste die Ingolstädter mit drei Treffer in fünf Minuten. Den Auftakt machte Marco Esposito in der 60. Minute, in der Folge drehte David Kamm das Spiel mit einem Doppelpack komplett. Von diesem Rückschlag konnte sich Fatih Ingolstadt nicht mehr erholen und steht in der neuen Saison weiter ohne Punkte da. Moosinning hält mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hingegen den Anschluss an die Tabellenspitze.

FC Fatih Spor Ingolstadt – FC Moosinning 1:3

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Mert Karatas (80. Yasir Celebi), Ugur Genc, Atilla Demir, Murat Pasliyer (66. Semih Karataş), Eray Genc, Semih Kaleli, Bright Aikhionbare

FC Moosinning: Paul Reiser, Tim Schmolmann, Nicolai Brugger, Fabian Ulitzka, Mateus Hones (60. Thomas Auerweck), Abdelaziz Abdane (78. Maximilian Schmid), Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, David Kamm (91. Maximilian Reisinger), Christian Häusler (85. Christoph Nottrodt)

Tore: 1:0 Atilla Demir (45.), 1:1 Marco Esposito (60.), 1:2 David Kamm (63.), 1:3 David Kamm (65.)