 2026-04-29T13:32:52.058Z

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BZL Nord LIVE: Ausgleich Freising - SVN Lerchenau besiegelt Aufstieg

28. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser
Gaimersheim gastiert bei der SpVgg Kammerberg
Gaimersheim gastiert bei der SpVgg Kammerberg – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Nord fünf Partien an: Gaimersheim gastiert in Kammerberg, Walpertskirchen empfängt München 54, SC Eintracht Freising ist in Rohrbach zu Gast und der SVN Lerchenau kann mit einem Sieg gegen das Schlusslicht den Aufstieg feiern.

Spiele am Sonntag:

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
9
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
1
3

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
10
1

Spiele am Samstag:

Gestern, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
3
1

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Altenerding und macht damit einen großen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt. Zu Beginn waren es erst noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Elfmeter von Leonardo Tunjic in Führung gingen (7.). Langengeisling ließ sich jedoch nicht schocken und kam durch einen Treffer von Kilian Kaiser zurück in die Partie (27.). Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig. Rafael Jorge und Samuel Kronthaler sahen jeweils die rote Karte, somit ging es im zweiten Durchgang mit zehn gegen zehn weiter.
In der 69. Minute brachte Sebastian Schubert die Gastgeber in Führung, im Gegenzug schwächte sich Altenerding ein weiteres Mal selbst. Leart Bilalli sah ebenfalls die rote Karte (76.). Langengeisling nutze die Überzahl sofort aus und sorgte in Person von Lenny Gremm für die Vorentscheidung (79.) Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Langengeisling baut sein Polster auf die Abstiegsränge damit aus, die SpVgg Altenerding muss hingegen weiter zittern.

FC Langengeisling – SpVgg Altenerding 3:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (82. Karim Howlader), Valentin Bachmeier (54. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (88. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (80. Nihad Mujkic), Juan Diego Gomez Moreno (46. Nessim Mahsas), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (79. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic (83. Haki Vranovci)
Tore: 0:1 Leonardo Tunjic (7. Foulelfmeter), 1:1 Kilian Kaiser (27.), 2:1 Sebastian Schubert (69.), 3:1 Lenny Gremm (79.)
Rot: Samuel Kronthaler (45./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)
Rot: Rafael Jorge (45./FC Langengeisling/Tätlichkeit)
Rot: Leart Bilalli (77./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)

Gestern, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
0
1
Abpfiff

Der ASV Dachau patzt im Aufstiegsrennen! Gegen den VfR Garching setzte es für den bisherigen Tabellenzweiten eine Niederlage. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Dennis Niebauer in der 67. Minute das goldene Tor für die Gäste. Garching ließ sich den knappen Vorsprung in der Schlussphase nicht mehr nehmen und festigt damit seine Position im Tabellenmittelfeld.
Der ASV rutscht währenddessen aus den Aufstiegsrängen und ist nur noch Dritter, allerdings nur einen Punkt hinter dem FC Moosinning. Das Aufstiegsrennen bleibt also spannend bis zum Schluss.
ASV Dachau – VfR Garching 0:1
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla, Noah Bezjak (82. Harun Mohamed), Thomas Rieger (74. Jonas Grundmann), Niklas Kiermeier, Matthias Koston, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (74. Kilian Knöferl)
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (81. Lukas Wollny), Marcel Matkowitz (46. Dominik Eisl), Mike Niebauer, Maik Vogel (62. Luca Monetti), Luiz Landler (74. Nino Kardum), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Thomas Niggl (59. Leon Fellner), Filippos Koliantzas
Tore: 0:1 Dennis Niebauer (67.)
Rot: Sebastian Mack (96./ASV Dachau/)

Gestern, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
3
0
Abpfiff

Der FC Moosinning gibt sich gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt keine Blöße und gewinnt klar. Schon in der achten Minute erzielte Marco Esposito das 1:0 für die Hausherren. In der 18. Minute baute Nicolai Brugger den Vorsprung weiter aus, kurz vor der Pause erhöhte Fabian Ulitzka sogar auf 3:0 (45.). In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und fuhren am Ende einen ungefährdeten Sieg ein. Durch den Patzer des ASV Dachau schiebt sich Moosinning damit auf Tabellenplatz zwei.

FC Moosinning – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Christoph Ball, Stefan Haas (59. Felix Meier), Mohamed Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (14. Lucas Hones), Maximilian Lechner, Christian Häusler
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert, Killian Sherry Pastor, Dogan Tiryaki, Fabio Udella, Baha Asici (10. Cem Hezer), Ramazan Kurnaz (80. Raul Hirsch), Nail Dizdarevic (65. Manuel Hunner), Alem Husejnovic (80. Ari Cacan), Nikola Kamenjasevic (77. Marko Grgosevic)
Tore: 1:0 Marco Esposito (8.), 2:0 Nicolai Brugger (18.), 3:0 Fabian Ulitzka (45.+1)