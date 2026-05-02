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BZL Nord LIVE: Aufstiegskandidaten im Fernduell
28. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord
von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau will mit einem Sieg gegen den VfR Garching Tabellenplatz zwei behaupten. – Foto: Johannes Traub
Der ASV Dachau und der FC Moosinning kämpfen beide um den Relegationsplatz im Aufstiegsrennen, die SpVgg Altenerding und der FC Langengeisling wollen mit einem Sieg den Klassenerhalt klarmachen. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.