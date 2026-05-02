 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Aufstiegskandidaten im Fernduell

28. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau will mit einem Sieg gegen den VfR Garching Tabellenplatz zwei behaupten.
Der ASV Dachau will mit einem Sieg gegen den VfR Garching Tabellenplatz zwei behaupten. – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der ASV Dachau und der FC Moosinning kämpfen beide um den Relegationsplatz im Aufstiegsrennen, die SpVgg Altenerding und der FC Langengeisling wollen mit einem Sieg den Klassenerhalt klarmachen. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
14:00live

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
0
0

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
3
0

Spiele am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
14:00