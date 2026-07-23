 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

BZL Nord LIVE: Aufsteiger Allershausen startet traumhaft

1. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Michel Guddat · Gestern, 18:44 Uhr · 0 Leser
Können die Aufsteiger aus Allershausen auch heute jubeln?
Können die Aufsteiger aus Allershausen auch heute jubeln? – Foto: Marc Marasescu

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Und weiter geht's! Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstag starten am Freitagabend der Aufsteiger aus Allershausen gegen Palzing sowie der Landesliga-Absteiger SV Dornach gegen das letztjährige Top-Team aus Aschheim. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag:

Heute, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
1
0

Heute, 18:30 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
1
0

Spiel am Donnerstag:

Gestern, 18:45 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
2
0

Start nach Maß für den ASV Dachau! Im Eröffnungsspiel der Saison 2026/27 besiegte die Mannschaft von Matthias Koston den SV Waldperlach mit 2:0. Das erste Tor der neuen Spielzeit gelang Joel Arthur in der 21. Minute. Jonas Grundmann verdoppelte kurz nach der Pause, indem er vom Punkt traf.

ASV Dachau – SV Waldperlach 2:0
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Justin Oko (80. Marco Demmel), Noah Bezjak, Abbas Syed Hassan (73. Leon Aust), Niklas Kiermeier, Christian Herzog, Leonardo di Pasquale (93. Leon Elfers), Jonas Grundmann (87. Muhammed Chaouch), Joel Arthur (83. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston - Trainer: Stefan Gutsmiedl
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Umutcan Aksoy (85. Linus Hausch), Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento, Roberto Valanzano (75. Sayfulla Khutsurov), Marko Todorovic, Velson Nishori (46. Amanuel Wodere), Jamshid Mohammadi (63. Hicham Bouraima), Dzenis Toskic, Philipp Schaefer - Trainer: Sebastian Wastl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Joel Arthur (21.), 2:0 Jonas Grundmann (53. Foulelfmeter)

Spiel am Samstag:

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
15:00live

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

So., 26.07.2026, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
16:00