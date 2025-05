BZL Nord LIVE: Attaching hinten - Srbija stand jetzt abgestiegen

Saisonfinale in der Bezirksliga Nord und es sind noch einige Entscheidungen offen: Wer kämpft in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga? Auch im Tabellenkeller sind der direkte Abstieg und der direkte Klassenerhalt noch nicht entschieden. Der 30. Spieltag der Bezirksliga Nord im Live-Überblick.