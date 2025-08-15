 2025-08-14T11:39:53.462Z

Für den VfR Garching geht es nach Gerolfing.
Für den VfR Garching geht es nach Gerolfing. – Foto: Jürgen Meyer

BZL Nord LIVE: ASV und VfR vorne - Ex-Profis Lappe und Träsch fehlen

5. Spieltag der Bezirksliga Nord

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Auf den VfR Garching und den SVA Palzing warten am 5. Spieltag der Bezirksliga Nord schwierige Aufgaben. Für den Landesliga-Absteiger geht es zum FC Gerolfing. Der SVA empfängt den SV Nord Lerchenau. Zudem duellieren sich am Freitagabend der TSV Gaimersheim und der ASV Dachau.

Spiele am Freitag: Schwere Aufgaben für Garching und SVA

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
0
1

Heute, 19:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
1

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
0
1

Spiel am Samstag: FC Langengeisling will unten raus

Morgen, 16:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
16:00

Spiele am Sonntag: Verfolgerduell zwischen Kammerberg und Rohrbach

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
14:30

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
14:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
15:00

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
17:00

15.8.2025, 18:00 Uhr
Alexander Nikel