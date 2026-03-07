 2026-03-05T07:49:35.839Z

BZL Nord LIVE: ASV im Topspiel gegen Gaimersheim – Derby in Geisling

20. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Boris Manz · Heute, 11:30 Uhr
Dachau trifft im Topspiel der Bezirksliga Nord auf Gaimersheim.
Dachau trifft im Topspiel der Bezirksliga Nord auf Gaimersheim. – Foto: Johannes Traub

Der 20. Spieltag in der Bezirksliga Nord hat einiges zu bieten: Am heutigen Samstag trifft Dachau im Verfolgerduell auf Gaimersheim und es kommt zum Derby zwischen Langengeisling und Moosinning. Auch Spitzenreiter Walpertskirchen ist im Einsatz.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV Dachau
TSV Gaimersheim
Gaimersheim
13:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
Rohrbach
SV Walpertskirchen
SV Walpertskirchen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC Langengeisling
FC Moosinning
Moosinning
14:00

Heute, 17:30 Uhr
SpVgg Altenerding
Altenerding
SpVgg Kammerberg
Kammerberg
17:30live

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
N. Lerchenau
SV Ampertal Palzing
Amp Palzing
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR Garching
FC Gerolfing
Gerolfing
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
TSV München 1954
München 54
17:00

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SE Freising
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
2
2
Abpfiff

Lange fühlte sich der SC Eintracht Freising wie der sichere Sieger, ehe der TSV Ober- Unterhaunstadt spät zuschlug. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte zunächst in Führung, Emre Erdogan war der Torschütze (23.). In Halbzeit zwei drehte Fabrizio Brandes auf, er drehte die Partie im Alleingang (60. und 61.). Das letzte Wort hatte aber Enes Erdogan, der in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Freising bleibt vorerst Neunter, Ober- Unterhaunstadt steckt weiter im Tabellenkeller auf Rang 15 fest.

SC Eintracht Freising – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (72. Bastian Lomp), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (58. Luca Stubenvoll), Jonathan Kleimann (86. Florian Wagner), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert (82. Enes Erdogan), David Romanow, Fabio Udella, Angelo Boharu (68. Baha Asici), Tarik Ahmetovic (75. David Polster), Nail Dizdarevic (68. Alem Husejnovic), Manuel Hunner, Nikola Kamenjasevic (61. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli
Tore: 0:1 Emre Erdogan (23.), 1:1 Fabrizio Brandes (60.), 2:1 Fabrizio Brandes (69.), 2:2 Enes Erdogan (90.+2)