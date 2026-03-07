BZL Nord LIVE: ASV im Topspiel gegen Gaimersheim – Derby in Geisling

Lange fühlte sich der SC Eintracht Freising wie der sichere Sieger, ehe der TSV Ober- Unterhaunstadt spät zuschlug. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte zunächst in Führung, Emre Erdogan war der Torschütze (23.). In Halbzeit zwei drehte Fabrizio Brandes auf, er drehte die Partie im Alleingang (60. und 61.). Das letzte Wort hatte aber Enes Erdogan, der in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Freising bleibt vorerst Neunter, Ober- Unterhaunstadt steckt weiter im Tabellenkeller auf Rang 15 fest.

SC Eintracht Freising – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (72. Bastian Lomp), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (58. Luca Stubenvoll), Jonathan Kleimann (86. Florian Wagner), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert (82. Enes Erdogan), David Romanow, Fabio Udella, Angelo Boharu (68. Baha Asici), Tarik Ahmetovic (75. David Polster), Nail Dizdarevic (68. Alem Husejnovic), Manuel Hunner, Nikola Kamenjasevic (61. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli

Tore: 0:1 Emre Erdogan (23.), 1:1 Fabrizio Brandes (60.), 2:1 Fabrizio Brandes (69.), 2:2 Enes Erdogan (90.+2)