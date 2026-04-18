BZL Nord LIVE: ASV erhöht - Kellerduell in Langengeisling

Der SV Ampertal Palzing entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:1 für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Radlmaier die Hausherren in Führung (38.).

Per Elfmeter erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (45.) und brachte Palzing auf die Siegerstraße. Philipp Götz machte in der zweiten Halbzeit alles klar (53.). Die Gäste kamen nur noch zum Treffer zum 1:3 durch Tarik Ahmetovic (61.).

SV Ampertal Palzing – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:1

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (78. Fabio Klersy), Maximilian Berndl, Laurentino Contu (46. Ivan Rakonic), Antonius Fischer-Stabauer (78. Ioannis Argiriadis), Philipp Götz (56. Alexander Schneider), Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Liam Russo), Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert (80. Ari Cacan), David Romanow, Dogan Tiryaki, David Polster, Oliver Günther, Baha Asici (60. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (67. Angelo Boharu), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (54. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (38.), 2:0 Dominic Schermbach (45. Foulelfmeter), 3:0 Philipp Götz (53.), 3:1 Tarik Ahmetovic (61.)

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