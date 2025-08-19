 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ticker
Der ASV Dachau kann der vierten Sieg im fünften Spiel holen.
Der ASV Dachau kann der vierten Sieg im fünften Spiel holen. – Foto: Jenni Maul

BZL Nord LIVE: ASV Dachau trifft im Topspiel auf München-Lerchenau

4. Spieltag der Bezirksliga Nord

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am Dienstagabend trifft in der Bezirksliga Nord der ASV Dachau auf den SV Nord München-Lerchenau. Beide Mannschaften haben nach vier Spielen neun Punkte auf dem Konto.

Spiel am Dienstag

Heute, 18:15 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
0

Spiele am Mittwoch

Morgen, 18:15 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
18:15

Morgen, 18:15 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
18:15

Morgen, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
19:00

Aufrufe: 019.8.2025, 18:00 Uhr
Luca HaydenAutor