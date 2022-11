BZL Nord LIVE: Aschheim will Revanche – springt SVN auf Eins? 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

Der FSV Pfaffenhofen kann am Sonntag gemütlich auf der Couch verfolgen, was die Konkurrenten aus Feldmoching und vom SV Nord Lerchenau machen. Dornach verpasst nach der Entlassung von Alex Schmidbauer in Kammerberg einen Dreier. Keinen Sieger gab es im Kellerduell in Rohrbach. Der Überblick über die Samstagspiele der BZL Nord.