BZL Nord LIVE: Altenerding schockt SV Nord – Rohrbach sieht rot

Tabellenführung für den ASV Dachau! Durch den 2:1-Sieg über den SC Eintracht Freising haben die Dachauer nun ebenso viele Punkte wie der SV Walpertskirchen. Am Freitagabend lief erst die 4. Spielminute, als Niklas Kiermeier den ASC Dachau in Führung schoss. Teamkollege Sebastian Mack baute diese in der 38. Minute auf 2:0 aus.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber zwar noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Rudzki, doch nach dem Seitenwechsel folgten keine weiteren Tore. Knapp setzte sich Dachau also durch und jubelt über die vorübergehende Tabellenführung.

SC Eintracht Freising – ASV Dachau 1:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (88. Artin Recica), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (79. Marcel Hack), Jonathan Kleimann (65. Johannes Grubmüller), Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (85. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Matthias Cebulla, Maximilian Bergner (68. Cihan Öztürk), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (69. Sergen Retzep), Marco Demmel (58. Luca Demmel), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (90. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (4.), 0:2 Sebastian Mack (38.), 1:2 Maximilian Rudzki (45.+3)

Gelb-Rot: Louis Goldbrunner (92./SC Eintracht Freising/)