BZL Nord LIVE: Altenerding schlägt zurück – Gerolfing weiter furios?

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Nord steht an: Am heutigen Sonntag empfängt Walpertskirchen die SpVgg Altenerding zum Top-Spiel. Beide Mannschaften starteten mit zwei Siegen perfekt in die Saison. Der TSV Gaimersheim will gegn den SV Nord Lerchenau den ersten Dreier einfahren. Außerdem trifft München 54 auf Tabellenführer Gerolfing. Wir berichten im Live-Ticker.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit durften die Gäste aus Freising dank Matchwinner Joshua Steindorf jubeln. Knappe zehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Steindorf die SE-Führung, bevor er keine zehn Zeigerumdrehungen nachlegte. Die endgültige Entscheidung lieferte Jonathan Kleimann in der Nachspielzeit. FC Moosinning – SC Eintracht Freising 0:3

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tim Schmolmann, Nicolai Brugger, Thomas Auerweck, Stefan Haas (75. Stephan Mayer), Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (75. Maximilian Schmid), Marco Esposito, Maximilian Siebald, David Kamm, Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball

SC Eintracht Freising: Georgios Blantis, Marcel Hack (80. Iosif Racean), Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (88. Jonathan Kleimann), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki, Bastian Lomp (80. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (46. Fabrizio Brandes), Joshua Steindorf - Trainer: Alexander Schmidbauer

Tore: 0:1 Joshua Steindorf (58.), 0:2 Joshua Steindorf (67.), 0:3 Jonathan Kleimann (90.+4) Spiele am Freitag:

Der ASV Dachau hat zum Auftakt des dritten Spieltags der Bezirksliga Ost seinen zweiten Saisonsieg im dritten Spiel der Saison 2025/2026 gefeiert. Niklas Kiermeier brachte den ASV vor einer Mini-Kulisse von 65 Zuschauern früh in Front (6.). Cihan Öztürk baute die Führung knapp 20 Minuten später auf 2:0 aus (27.). In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Rohrbach verkürzen. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Spielertrainer Philipp Federl. Der Treffer änderte jedoch schlussendlich nichts am Dreier des ASV. Die Hausherren überholen damit den TSV, der die erste Saisonpleite kassiert, in der Tabelle. ASV Dachau – TSV Rohrbach 2:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Stefan Aust, Luca Demmel (61. Tobias Erl), Justin Oko, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Niklas Kiermeier (73. Leon Sauermann), Kilian Knöferl (95. Michael Pech), Leonardo di Pasquale (73. Leon Schleich), Cihan Öztürk (93. Sergen Retzep) - Trainer: Matthias Koston

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (85. Thomas Vollnhals), Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier (46. Julian Herzer), Niklas Schabenberger (46. Kai Suzuki), Erduart Rushiti (69. Michael Sperrer) - Trainer: Philipp Federl

Tore: 1:0 Niklas Kiermeier (6.), 2:0 Cihan Öztürk (27.), 2:1 Philipp Federl (48.)

Der VfR Garching holte am Freitagabend den ersten Pflichtspielsieg nach dem Abstieg aus der Landesliga. Beim Aufsteiger TSV Ober- Unterhaunstadt setzte sich der ehemalige Regionalligist deutlich durch. Mann des Spiels war Leon Fellner der drei der vier Garchinger Treffer erzielte. Der Dreierpacker brachte den VfR bereits früh auf die Siegerstraße. Nach zehn Minuten traf Fellner zum ersten Mal. Sein zweiter Streich gelang ihm zehn Zeigerumdrehungen später. Kurz nach der Pause sorgte Mike Niebauer für die frühe Vorentscheidung (48.). Tarik Ahmetovic verkürzte zwar für die Hausherren (54.), doch dies war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Wenige Augenblicke vor dem Ende netzte auf der Gegenseite Fellner dann noch zum dritten Mal. Garching steht damit nun vor dem Heimteam in der Tabelle. TSV Ober- Unterhaunstadt – VfR Garching 1:4

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow (57. Dogan Tiryaki), Nico Hirschle, Florian Diegel, Fabio Udella, Angelo Boharu (78. Nico Hirschle), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (62. Ramazan Kurnaz), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Staas Mitko, Dominik Eisl (71. Marcel Matkowitz), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (85. Aboubakar Ndikumana), Luca Monetti (40. Brian Huang), Leon Fellner (93. Marcel Krautner), Gottfried Agbavon (35. Ali Mezini) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

Tore: 0:1 Leon Fellner (10.), 0:2 Leon Fellner (20.), 0:3 Mike Niebauer (48.), 1:3 Tarik Ahmetovic (54.), 1:4 Leon Fellner (89.)

Rot: Enes Erdogan (75./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Die SpVgg Kammerberg hat den erwarteten Heimsieg gegen den FC Fatih Ingolstadt gefeiert. Dabei geriet die Spielvereinigung zunächst in Rückstand. Atilla Demir brachte den Außenseiter mit dem Pausenpfiff in Front. Kurz zuvor hatte Emre Kuvyet eine Zeitstrafe bei den Ingolstädtern kassiert. Vom Gegentreffer zeigten sich die Kammerberger nicht wirklich geschockt. Nach dem Seitenwechsel drehte die SpVgg auf somit auch die Partie. Zunächst erzielte Alexander Nefzger den Ausgleich. Nur wenige Minuten später lagen die Hausherren dann vorne. Florian Machl netzte ein. Damjan Knetmann sorgte Sekunden für den Abpfiff für die erlösende Entscheidung. Kammerberg gewinnt zum zweiten Mal. Fatih dagegen ist als einziges Team der Liga weiter ohne Zähler. SpVgg Kammerberg – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Jan Lipovsek, Peter Graf, Thomas Eichenseer (92. Tim Hoffmann), Robert Villand, Martin Reindl, Lukas Fladung (77. Damjan Knetemann), Florian Machl (67. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (91. Beren Mete) - Trainer: Victor Medeleanu

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho (46. Yasir Celebi), Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Faniel Brhane, Mert Karatas, Ugur Genc, Atilla Demir, Murat Emre Sucuoglu (67. Cheick Traore), Bright Aikhionbare, Emre Kuvvet (58. Murat Kaya) - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

Tore: 0:1 Atilla Demir (45.), 1:1 Alexander Nefzger (59.), 2:1 Florian Machl (66.), 3:1 Damjan Knetemann (90.)