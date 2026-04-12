BZL Nord LIVE: Altenerding gleich aus - Langengeisling souverän

In der Bezirksliga Nord standen am Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Im Kampf um den Nichtabstieg konnte sich Kammerberg deutlich gegen Palzing durchsetzen, Dachau gewann beim Vorletzten aus Ober-/Unterhaunstadt. Der Spieltag in der Übersicht.
Die SpVgg Kammerberg besiegte den SVA Palzing deutlich mit 6:1. Florian Machl, Dario Stanic und Robert Villand sorgten in der ersten Hälfte für eine deutlich 3:0-Pausenführung (24., 30. und 45.+6). In der 27. Minute flog Palzings Marcel Radlmaier mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel machten Lukas Fladung, Thomas Eichenseer und Peter Graf das halbe Dutzend perfekt (58., 77. und 87.). Den Gästen gelang zwei Minuten nach dem sechsten Tor der Ehrentreffer durch Fabian Radlmaier. Kammerberg klettert mit den drei Punkten auf Platz zehn, Palzing steckt weiter im Keller auf Rang 14 fest.
SpVgg Kammerberg – SV Ampertal Palzing 6:1
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Christof Pihale (80. Tim Hoffmann), Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (57. Peter Graf), Martin Reindl, Lukas Fladung (75. Luka Fantisch), Florian Machl (80. Justin Fauland), Domenik Kaiser, Dario Stanić (66. Jonas Frevel) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (46. Tobias Wirth), Antonius Fischer-Stabauer (64. Fabio Klersy), Philipp Götz (73. Andrej Valdivia), Marcel Radlmaier, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (72. Samuel Thaler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (46. Liam Russo) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Florian Semrau (München) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Florian Machl (24.), 2:0 Dario Stanić (30.), 3:0 Robert Villand (45.+6), 4:0 Lukas Fladung (58.), 5:0 Thomas Eichenseer (77.), 6:0 Peter Graf (87.), 6:1 Fabian Radlmaier (89.)
Rot: Marcel Radlmaier (27./SV Ampertal Palzing /)
Der ASV Dachau konnte die Begegnung beim Vorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt für sich entscheiden. Cihan Öztürk brachte in der 17. Minute den Führungstreffer herbei, im zweiten Durchgang entschied Leonardo di Pasquale die Partie zugunsten der Gäste (75.). Dachau ist weiter Siebter, Ober- Unterhaunstadt bleibt auf dem 15. Platz.
TSV Ober- Unterhaunstadt – ASV Dachau 0:2
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan (86. David Romanow), David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (61. Amadeus Taubert), Oliver Günther, Baha Asici, Nail Dizdarevic (82. Cem Hezer), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (69. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (67. Matthias Cebulla), Noah Bezjak (55. Sergen Retzep), Maximilian Bergner, Leon Schleich (55. Leon Aust), Niklas Kiermeier, Marco Demmel, Andreas Jerkovic (55. Thomas Rieger), Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk, Jonas Grundmann (55. Luca Demmel) - Trainer: Matthias Koston
Tore: 0:1 Cihan Öztürk (17.), 0:2 Leonardo di Pasquale (75.)
Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später.
Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.
FC Moosinning – SV Walpertskirchen 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (74. Elias Faust), Marco Esposito (71. Maximilian Lechner), Tobias Killer, Maximilian Siebald (89. Maximilian Schmid), Christian Häusler (85. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann, Florian Baumann, Florian Rauch (71. Adrian Alexy), Marius Orthuber (85. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer (46. Tobias Rauch), Felix Zehetmaier (85. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (87. Julian Jaros), Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Christian Häusler (17.), 2:0 Elias Faust (76.), 3:0 Elias Faust (79.)
In Gerolfing konnten die beiden Mannschaften diesen Spieltag mit einem Punkt beenden. Zu Gast war der TSV Rohrbach. Der Gastgeber konnte bereits nach zwei Spielminuten dank Rushiti die Führung einleiten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte war Rohrbach dann direkt zur Stelle. In der 49. Minute gelang Haunschild der Ausgleich.
Gerolfing befindet sich nach diesem Spiel auf Platz neun, während Rohrbach Platz fünf einnimmt.
FC Gerolfing – TSV Rohrbach 1:1
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Bastian Heigl (20. Donat Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (2.), 1:1 Philipp Haunschild (49.)