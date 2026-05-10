BZL Nord LIVE: Altenerding geht in Führung - Kammerberg erhöht

Der FC Langengeisling und der TSV Gaimersheim trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Das Aufeinandertreffen brachte insgesamt elf gelbe Karten hervor, darunter auch eine Ampelkarte. Genauso viele Tore gab es jedoch nicht. Lediglich zweimal landete der Ball im Tor. Dennis Hüttinger traf in Minute 32 für den TSV Gaimersheim, und Lenny Gremm glich kurz vor Schluss aus (87. Minute).

Am letzten Spieltag fuhr der SV Nord München-Lerchenau die vorzeitige Meisterschaft ein. Eine Woche drauf ist die Lerchenauer Gefühlswelt eine andere. Auf Freisinger Rasen hatte die Zeussel-Elf das Nachsehen. Zwar sah zu Beginn durch das Tor von Andreas Weiß (40. Minute) noch alles gut aus, doch dann schlugen die Heimherren blitzschnell zu. Der doppelte Fischer zeigte sich am Elfmeterpunkt eiskalt (45.+5. und 45.+1. Minute) und auch Jonathan Kleimann traf ins Tor der Gäste (45.+3. Minute).

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Kleimann auf 4:1 (54. Minute) und Andreas Abstreiter besorgte in der 73. Minute den 5:1-Endstand.

SC Eintracht Freising – SV Nord München-Lerchenau 5:1

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer (80. Luca Stubenvoll), Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (80. Rafael Wiesinger), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Jonathan Kleimann (73. Bastian Lommer), Louis Goldbrunner (14. Iosif Racean), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

SV Nord München-Lerchenau: Julian Wetzl, Korbinian Hafner (46. Vukasin Pajic), Alexander Rösler (66. Amanuel Wodere), Mats Gebelein, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (66. Boris Georgiev), Andreas Weiß, Martin Angermeir (57. Thomas Winterer), Karl-Heinz Lappe, Achraf Ben Letaifa (46. Fabio Zöller) - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 88

Tore: 0:1 Andreas Weiß (40.), 1:1 Felix Fischer (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Jonathan Kleimann (45.+3), 3:1 Felix Fischer (45.+5 Foulelfmeter), 4:1 Jonathan Kleimann (54.), 5:1 Andreas Abstreiter (73.)

Spiel am Freitag