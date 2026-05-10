BZL Nord LIVE: Altenerding geht in Führung - Kammerberg erhöht

Am Sonntag reist Kammerberg zum TSV Ober-/Unterhaunstadt und hofft auf wichtige Punkte zum Klassenerhalt, Moosinning ist in München zu Gast und das Schlusslicht empfängt den ASV. Garching trifft auf Palzing und Rohrbach auf Altenerding.
Spiele am Sonntag
Spiele am Samstag
Der FC Langengeisling und der TSV Gaimersheim trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Das Aufeinandertreffen brachte insgesamt elf gelbe Karten hervor, darunter auch eine Ampelkarte. Genauso viele Tore gab es jedoch nicht. Lediglich zweimal landete der Ball im Tor. Dennis Hüttinger traf in Minute 32 für den TSV Gaimersheim, und Lenny Gremm glich kurz vor Schluss aus (87. Minute).
FC Langengeisling – TSV Gaimersheim 1:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser (68. Elias Mehringer), Valentin Bachmeier (68. Carlos Prados), Maximilian Birnbeck (80. Fabian Kohlmann), Sebastian Schubert, Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Domenic Raimann - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Sebastian Mauer (Großkarolinenfeld)
Tore: 0:1 Dennis Hüttinger (32.), 1:1 Lenny Gremm (87.)
Gelb-Rot: Maximilian Maier (90./FC Langengeisling/)
Am letzten Spieltag fuhr der SV Nord München-Lerchenau die vorzeitige Meisterschaft ein. Eine Woche drauf ist die Lerchenauer Gefühlswelt eine andere. Auf Freisinger Rasen hatte die Zeussel-Elf das Nachsehen. Zwar sah zu Beginn durch das Tor von Andreas Weiß (40. Minute) noch alles gut aus, doch dann schlugen die Heimherren blitzschnell zu. Der doppelte Fischer zeigte sich am Elfmeterpunkt eiskalt (45.+5. und 45.+1. Minute) und auch Jonathan Kleimann traf ins Tor der Gäste (45.+3. Minute).
Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Kleimann auf 4:1 (54. Minute) und Andreas Abstreiter besorgte in der 73. Minute den 5:1-Endstand.
SC Eintracht Freising – SV Nord München-Lerchenau 5:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer (80. Luca Stubenvoll), Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (80. Rafael Wiesinger), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Jonathan Kleimann (73. Bastian Lommer), Louis Goldbrunner (14. Iosif Racean), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
SV Nord München-Lerchenau: Julian Wetzl, Korbinian Hafner (46. Vukasin Pajic), Alexander Rösler (66. Amanuel Wodere), Mats Gebelein, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (66. Boris Georgiev), Andreas Weiß, Martin Angermeir (57. Thomas Winterer), Karl-Heinz Lappe, Achraf Ben Letaifa (46. Fabio Zöller) - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 88
Tore: 0:1 Andreas Weiß (40.), 1:1 Felix Fischer (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Jonathan Kleimann (45.+3), 3:1 Felix Fischer (45.+5 Foulelfmeter), 4:1 Jonathan Kleimann (54.), 5:1 Andreas Abstreiter (73.)
Spiel am Freitag
Der SV Walpertskirchen muss Federn im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz lassen. Zu Gast beim FC Gerolfing verlor der SVW mit 4:2. Philipp Haunschild stellte früh auf 1:0 für die Hausherren (5.). Timon Kraus (29.) und Lukas Achhammer (40.) legten noch in der ersten Halbzeit nach.
Walpertskirchen steckte nicht auf und kam durch Nils Wöken (55.) und Luca Fellermeier (60.) auf 2:3 heran. Achhammer erzielte spät den Treffer zum 4:2-Endstand (81.).
FC Gerolfing – SV Walpertskirchen 4:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (90. Leo Zängler), Flaur Bashota, Bastian Heigl (64. David Wendrich), Philipp Haunschild (87. Felix Winkelmeyr), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (90. Armin Bortenschlager), Mamadou Diallo (59. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (46. Paul Jäger), Raphael Hösl (46. Florian Baumann), Marius Orthuber (75. Julian Jaros), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Philipp Haunschild (5.), 2:0 Timo Kraus (29.), 3:0 Lukas Achhammer (40.), 3:1 Nils Wölken (55.), 3:2 Luca Fellermeier (60.), 4:2 Lukas Achhammer (81.)