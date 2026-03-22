BZL Nord LIVE: Altenerding erhöht - Rohrbach und Gaimersheim vorn 22. Spieltag der Bezirksliga Nord von Luca Hayden · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Will den Vorsprung auf die Verfolger gegen Moosinning vergrößern: Der SV Nord Lerchenau. – Foto: Jenni Maul

In der Bezirksliga Nord eröffnen Altenerding und München 1954 Sonntag. Im Anschluss kämpft Palzing gegen Gaimersheim um Punkte im Kampf um die Klasse, Kammerberg gastiert in Rohrbach. Im vierten Spiel des Tages empfängt der Tabellenführer Lerchenau Moosinning. Der Spieltag in der Übersicht.

Heute, 14:30 Uhr SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau FC Moosinning Moosinning 14:30 live PUSH Spiele am Samstag

Den Start machte an diesem Samstagnachmittag die Partie beim ASV Dachau. Zu Gast war der SV Walpertskirchen. Die erste Spielhälfte konnte sich keine der beiden Mannschaften mit einem Tor absetzen. In der 58. Minute war dann Käser zur Stelle und traf zur Führung für Walpertskirchen. Mannschaftskollege Wölken erhöhte weniger als fünf Minuten später zum 0:2. In der 82. Minute kamen die Gastgeber dann nochmal mit einem Tor von di Pasquale näher. Im Endeffekt blieb es dann aber beim 1:2.

Der ASV Dachau befindet sich nach diesem Spieltag auf Platz vier, während der SV Walpertskirchen Tabellenplatz zwei einnimmt. ASV Dachau – SV Walpertskirchen 1:2

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (74. Marco Demmel), Matthias Cebulla (64. Cihan Öztürk), Noah Bezjak, Felix Käser, Thomas Rieger, Leon Schleich (64. Leon Aust), Niklas Kiermeier (64. Maximilian Bergner), Andreas Jerkovic (71. Harun Mohamed), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Stefan Pfanzelt, Noah Baumann, Raphael Hösl, Florian Baumann, Nils Wölken, Luca Fellermeier (79. Florian Rauch), Christian Käser, Paul Jäger (70. Adrian Alexy), Tom Simml (92. Nikolaus Puschmann) - Trainer: Josef Heilmeier - spielender Co-Trainer: Nils Wölken

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christian Käser (58.), 0:2 Nils Wölken (61.), 1:2 Leonardo di Pasquale (82.)

Der FC Langengeisling befand sich an diesem Nachmittag im Torrausch. Zu Gast war der TSV Ober- und Unterhaunstadt. Nach einer knappen Viertelstunde gelingt Maier das erste Tor dieser Partie. Teamkollege Gremm erhöht in der 23. Minute auf 2:0 und Prados schließt sich nur drei Minuten später mit seinem Treffer an. Mit dem Halbzeitpfiff gelingt den Gastgebern durch Maiberger dann das vierte Tor. In der zweiten Spielhälfte endet die Partie dann nach einem Eigentor von Cakir mit 5:0. Langengeisling platziert sich nach diesem Sieg auf Platz 13, während der TSV Platz 15 einnimmt. FC Langengeisling – TSV Ober- Unterhaunstadt 5:0

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Carlos Prados (76. Benedikt Kreischer), Kilian Kaiser (62. Rafael Jorge), Valentin Bachmeier (62. Fabian Kohlmann), Maximilian Birnbeck (76. David Riederle), Sebastian Schubert (62. Karim Howlader), Lenny Gremm - Co-Trainer: Douglas Wilson

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Dogan Tiryaki, David Polster, Fabio Udella, Cem Hezer, Baris Soysal (15. Killian Sherry Pastor), Oliver Günther, Baha Asici (58. Ramazan Kurnaz), Nail Dizdarevic - Co-Trainer: Daniel Fries

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Maier (14.), 2:0 Lenny Gremm (23.), 3:0 Carlos Prados (26.), 4:0 Philipp Maiberger (45.), 5:0 Baran Cakir (86. Eigentor)

Ebenso souverän präsentierte sich der VfR Garching an diesem Spieltag. Die Mannschaft war zu Gast beim FC Fatih Spor Ingolstadt. Nach einem Doppelpack von Fellner steht es nach einer halben Stunde bereits 0:2 für die Gäste. Saladdidis gelingt in der 36. Spielminute dann das dritte Tor. Mike Niebauer gelingt in der 86. Minute spät im Spiel noch das 0:4 und Dennis NIebauer trifft nur drei Minuten später zum finalen Spielstand von 0:5. Ingolstadt ist nach dieser Partie das Schlusslicht der Tabelle, während Garching Platz drei belegt. FC Fatih Spor Ingolstadt – VfR Garching 0:5

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Faniel Brhane (38. Aaron Toski), Ugur Genc, Robert Henemann, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu (46. Emre Kuvvet), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (79. Luiz Landler), Vitus Eicke, Dominik Eisl (75. Maik Vogel), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Philipp Strube (38. Leon Sternke), Paulo Sostaric, Leon Fellner (45. Dennis Niebauer), Thomas Niggl - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

Zuschauer: 15

Tore: 0:1 Leon Fellner (17.), 0:2 Leon Fellner (31.), 0:3 Nikolaos Salassidis (36.), 0:4 Mike Niebauer (86.), 0:5 Dennis Niebauer (89.) Spiel am Freitag