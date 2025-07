BZL Nord LIVE: Altenerding dreht das Spiel – Lerchenau führt

Für den ASV Dachau und die SpVgg Altenerding startet heute die neue Saison in der Bezirksliga Nord an. Des Weiteren treffen der SV Nord München-Lerchenau und der FC Langengeisling, sowie der TSV Ober-Unterhaunstadt und der TSV München 1954, aufeinander.

Der SV Walpertskirchen meldet sich mit einem Dreier in der Bezirksliga an. Der Kreisliga-Aufsteiger bezwang den FC Fatih Spor Ingolstadt zum Auftakt vor heimischen Publikum mit 2:0. Paul Jäger holte sich dabei den Titel als Spieler des Spiels. Zum mental wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf der Doppelpacker zur Führung. Nach 73 Minuten machte der Torschütze zum 1:0 mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag den Deckel drauf. Die Gäste aus Ingolstadt starten nach dem personellen Umbruch direkt mit einer Niederlage in die neue Saison. SV Walpertskirchen – FC Fatih Spor Ingolstadt 2:0

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (55. Marius Orthuber), Tobias Rauch, Noah Baumann, Florian Rauch, Daniel Schuler (73. Maximilian Spreitzer), Nils Wölken, Luca Fellermeier (77. Felix Zehetmaier), Christian Käser (89. Julian Jaros), Paul Jäger (77. Florian Baumann) - Trainer: Josef Heilmeier - Trainer: Nils Wölken

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Muhammed Can Tural (77. Mert Karatas), Faniel Brhane (27. Bright Aikhionbare), Ugur Genc, Atilla Demir, Semih Karataş (64. Murat Emre Sucuoğlu), Eray Genc - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Paul Jäger (43.), 2:0 Paul Jäger (73.)

Der TSV Rohrbach musste zum Saisonstart beim TSV Gaimersheim ran. Die Gäste gaben eine zwischenzeitliche Führung aus der Hand und mussten sich somit mit einem Punkt zufriedengeben. Spielertrainer Philipp Federl brachte die Rohrbacher nach fast genau einer Stunde in Führung. Doch in der Schlussphase kam der TSV Gaimersheim noch zum Ausgleich. Nico von Swiontek Brzezinski bescherte den Hausherren noch einen späten Punktgewinn. TSV Gaimersheim – TSV Rohrbach 1:1

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (64. Denis Janjic), Hakan Düzgün, Thomas Schreiner, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (84. Tim Kriegl), Domenic Raimann (64. Elias Burgfeld) - Trainer: Manfred Kroll

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Schwarzmeier (46. Julian Herzer), Niklas Schabenberger (46. Erduart Rushiti), Kai Suzuki (79. Maximilian Amper) - Trainer: Philipp Federl

Tore: 0:1 Philipp Federl (61.), 1:1 Nico von Swiontek Brzezinski (82.) Spiele am Freitag:

Der VfR Garching stieg zuletzt zweimal in Folge ab. Zum Start in die neue Bezirksligasaison setzte es eine 1:3-Niederlage beim FC Moosinning. Dabei startete die Partie gut für die Gäste. Oliver Stefanovic sorgte für den Garchinger-Blitzstart und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (1.). Moosinning ließ sich von dem frühen Rückstand nicht schocken und schlug zurück. Erst war es David Kamm der den Ausgleich erzielte (15.), ehe Christian Häusler Moosinning in der zweiten Halbzeit sogar in Führung brachte (67.). In der Schlussphase sah Felix Meier vom FCM noch die Rote Karte (78.), Garching fand aber kein Durchkommen mehr. In der Nachspielzeit schnürte Häusler den Doppelpack und stellte auf 3:1 (93.). FC Moosinning – VfR Garching 3:1 FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas (87. Tim Schmolmann), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mateus Hones (60. Christian Häusler), Abdelaziz Abdane, Tobias Killer (79. Marco Esposito), Maximilian Siebald, David Kamm (60. Thomas Auerweck) - Trainer: Christoph Ball VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz (83. Paulo Sostaric), Mike Niebauer (74. Marcel Krautner), Oliver James (68. Luiz Landler), Leon Sternke (57. Luca Monetti), Philipp Strube, Leon Fellner, Gottfried Agbavon (80. Nino Kardum) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Oliver Stefanovic (1.), 1:1 David Kamm (15.), 2:1 Christian Häusler (67.), 3:1 Christian Häusler (90.+3) Rot: Felix Meier (78./FC Moosinning/)

Letztes Jahr rettete sich der FC Gerolfing in der Relegation, die neue Saison soll nun sorgenfreier werden. Mit einem 4:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Kammerberg startete die Mannschaft um Ex-Profi Christian Träsch stark in die neue Spielzeit. Nach zehn Minuten ging Gerolfing durch David Simm in Führung (10.), Kammerberg antwortete durch Dario Stanic postwendend (16.). In der zweiten Halbzeit drehte Gerolfing auf. Christian Träsch höchstpersönlich brachte die Gäste mit 2:1 in Führung (68.). In der Schlussphase legte Gerolfing nach. Leonardo Lucic erzielte das 3:1 (83.) und Lukas Achhammer erhöhte sogar noch auf 4:1 für die Gäste (87.). SpVgg Kammerberg – FC Gerolfing 1:4 SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Marko Bilkic, Jan Lipovsek (77. Peter Graf), Thomas Eichenseer (70. Christof Pihale), Mario Stanic (56. Robin Anselment), Martin Reindl, Lukas Fladung (62. Jonas Frevel), Domenik Kaiser, Dario Stanić (84. Damjan Knetemann) - Trainer: Victor Medeleanu FC Gerolfing: Florian Meier, Armin Bortenschlager (73. Flaur Bashota), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (58. Lukas Achhammer), Niklas Nissl, Christian Träsch (86. Levin Egredzija), David Simm (66. Leonardo Lucic), Ahmet Emir Altay, Max Seitle, Mamadou Diallo (66. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 David Simm (10.), 1:1 Dario Stanić (16.), 1:2 Christian Träsch (68.), 1:3 Leonardo Lucic (83.), 1:4 Lukas Achhammer (87.) Rot: Nicolas Eicher (55./SpVgg Kammerberg/)