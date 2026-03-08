BZL Nord: Lerchenau ist dank Patzer der Konkurrenz neuer Spitzenreiter

Spiele am Sonntag

Der SV Nord München-Lerchenau ist neuer Tabellenführer der Bezirksliga Nord! Gegen den SV Ampertal Palzing konnten die Münchner mit 2:0 gewinnen. Jungne Chonker und Arbnor Segashi sorgten für die Treffer. Die Gäste aus Palzing bleiben im Tabellenkeller stecken. SV Nord München-Lerchenau – SV Ampertal Palzing 2:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (77. Andreas Weiß), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (82. Achraf Ben Letaifa), Sebastian Bittner (46. Arbnor Segashi), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (83. Ratko Ristic), Dominik Besel, Vukasin Pajic (61. Mats Gebelein), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Mirnes Gurbeta, Laurentino Contu (61. Ivan Rakonic), Philipp Götz, Alexander Schneider, Simon Emmersberger (58. Andre Bauer), Liam Russo (77. Antonius Fischer-Stabauer), Marzuk Shaban, Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic

Tore: 1:0 Jungne Chonker (44.), 2:0 Arbnor Segashi (80.)

Der VfR Garching kam gegen den FC Gerolfing nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei sah es von Beginn an gut aus für die Hausherren, Leon Sternke netzte in der zweiten Minute. In der 25. Spielminute glich Anastasios Porfyriadis für die Gäste aus, ein weiterer Treffer fiel nicht mehr. Garching rutscht auf den dritten Platz ab, Gerolfing ist nun Achter. VfR Garching – FC Gerolfing 1:1

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz (77. Lukas Wollny), Mike Niebauer, Leon Sternke, Philipp Strube (83. Paulo Sostaric), Leon Fellner (62. Dennis Niebauer), Thomas Niggl, Gottfried Agbavon (66. Maik Vogel) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Bastian Heigl, Astrit Topalaj (70. Flaur Bashota), Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Levin Egredzija (72. Felix Winkelmeyr), Ahmet Emir Altay (82. Den Lovric), Donat Bashota (63. Timo Kraus), Anastasios Porfyriadis (77. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Tore: 1:0 Leon Sternke (2.), 1:1 Anastasios Porfyriadis (25.)

Mit 9:1 gewann der TSV München 1954 beim FC Fatih Spor Ingolstadt. Der erste Treffer für die Gäste fiel bereits in der dritten Minute, Berkan Altug war der Torschütze. Die Gastgeber konnten in der elften Minute durch Murat Sucuoglu zwar ausgleichen, in der Folge stellte Ahmet Ünal den alten Abstand wieder her (24.). Zwischen der 33. und der 36. Minute waren die Münchner dann dreifach erfolgreich, Dennis Appiah, Korab Rusiti und erneut Ünal stellten auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, Rusiti war ebenfalls ein zweites Mal erfolgreich (54.). Für die Tore sieben bis neun waren Florian Morina, Admir Rramanaj und Omar Seni Worogo verantwortlich (63., 81. und 87.). München 54 steht nun auf dem zwölften Platz, Fatih Ingolstadt bleibt weiter sieglos. FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV München 1954 1:9

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Emre Kuvvet (61. Boubacarr Saho), Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane, Ugur Genc, Robert Henemann (61. Süheyl Kaleli), Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin (67. Admir Rramanaj), Benedikt Wellnhofer, Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer (46. Omar Seni Worogo), Korab Rusiti (77. Robert Pechkovski), Bleron Pirku (57. Florian Morina), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (57. Jorame Zitoto Dembo) - Spielertrainer: Adam Puta

Tore: 0:1 Berkan Altug (3.), 1:1 Murat Emre Sucuoglu (11.), 1:2 Ahmet Ünal (24.), 1:3 Dennis Appiah (33.), 1:4 Korab Rusiti (35.), 1:5 Ahmet Ünal (36.), 1:6 Korab Rusiti (54.), 1:7 Florian Morina (63.), 1:8 Admir Rramanaj (81.), 1:9 Omar Seni Worogo (87.)

Gelb-Rot: Marcel Scheingraber (80./TSV München 1954/)

Spiele am Samstag