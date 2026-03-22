BZL Nord: Lerchenau dreht Heimspiel - Altenerding bezwingt München 54 22. Spieltag der Bezirksliga Nord von Luca Hayden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Konnte am Ende dann doch noch relativ sicher gewinnen: Der SV Nord Lerchenau. – Foto: Jenni Maul

In der Bezirksliga Nord konnte am Sonntag Altenerding München 1954 bezwingen. Gaimersheim siegte in Palzing, Rohrbach siegte gegen Kammerberg. Trotz anfänglicher Probleme konnte sich der Tabellenführer Lerchenau nach Abpfiff gegen Moosinning über drei Zähler freuen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 13:30 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding TSV München 1954 München 54 4 2 Abpfiff Die SpVgg Altenerding besiegte den TSV München 1954 mit 4:2. Mario Dipalo brachte die Hausherren bereits nach zwei Minuten in Front. Auf den Ausgleich von Marcel Scheingraber (13.) hatte Wiam Takruri nur drei Minuten später die perfekte Antwort parat. Vor dem Pausentee fielen noch zwei Treffer, auf das 3:1 von Leonardo Tunjic folgte das 3:2 von Münchens Ahmet Ünal. Kurz nach der Pause erzielte Ridwan Bello den 4:2-Endstand, ein weiterer Treffer fiel nicht mehr (50.). Altenerding klettert auf den sechsten Platz, München 1954 bleibt im Tabellenkeller auf Rang zwölf. SpVgg Altenerding – TSV München 1954 4:2

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores (50. Alexander Weiher), Samuel Kronthaler (73. Haki Vranovci), Nessim Mahsas (72. Lukas Rymas), Marco Baumann, Wiam Takruri (22. Jannik Obermaier), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (87. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner (73. Jorame Zitoto Dembo), Mustafa Yemin (87. Robert Pechkovski), Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber (55. Fareed Tourey), Ahmet Ünal, Florian Morina (51. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang)

Tore: 1:0 Mario Dipalo (2.), 1:1 Marcel Scheingraber (13.), 2:1 Wiam Takruri (16.), 3:1 Leonardo Tunjic (41.), 3:2 Ahmet Ünal (45.+4 Foulelfmeter), 4:2 Ridwan Bello (50.) Heute, 14:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing TSV Gaimersheim Gaimersheim 1 4 Abpfiff Der TSV Gaimersheim konnte den SV Ampertal Palzing mit 4:1 bezwingen. Domenic Raimann brachte die Gäste in der 14. Minute auf die Siegerstraße, Nicolae Nechita erhöhte kurz darauf (25.). Die Zwei-Tore-Führung hielt nicht lange Bestand, Marzuk Shaban verkürzte zwei Minuten später. Gaimersheim kam perfekt aus der Pause, Raimann markierte in der 46. Minute seinen zweiten Treffer. Lucas Götz flog in der Folge zwar vom Platz (53.), die Gastgeber konnten die Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil, Luca Mancini ließ die Comeback-Pläne der Palzinger mit seinem Treffer in der 76. Minute abebben. Gaimersheim ist mit den drei Punkte im Gepäck nun Vierter, Palzing rutscht im Tabellenkeller auf Rang 14 ab. SV Ampertal Palzing – TSV Gaimersheim 1:4

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Laurentino Contu (52. Simon Emmersberger), Philipp Götz (80. Fabio Klersy), Alexander Schneider (58. Liam Russo), Marzuk Shaban, Andre Bauer (66. Ioannis Argiriadis), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (67. Jan Jahnsmüller), Luca Mancini (83. Niklas Wolsdorff), Marcus Keilwerth (75. Daniel Sierck), Philipp Stipic, Domenic Raimann (72. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll

Tore: 0:1 Domenic Raimann (14.), 0:2 Nicolae Nechita (25.), 1:2 Marzuk Shaban (27.), 1:3 Domenic Raimann (46.), Luca Mancini 1:4 (76.)

Gelb-Rot: Lucas Götz (53./TSV Gaimersheim/) Heute, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SpVgg Kammerberg Kammerberg 2 0 Abpfiff TSV Rohrbach – SpVgg Kammerberg 2:0

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer (70. Michael Sperrer), Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (83. Luka Fantisch), Martin Reindl, Florian Machl (63. Damjan Knetemann), Domenik Kaiser (63. Lukas Fladung), Dario Stanić (80. Jonas Frevel) - Trainer: Victor Medeleanu

Tore: 1:0 Erduart Rushiti (11.), 2:0 Erduart Rushiti (54.) Heute, 14:30 Uhr SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau FC Moosinning Moosinning 5 2 Abpfiff SV Nord München-Lerchenau – FC Moosinning 5:2

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (86. Korbinian Hafner), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (82. Sebastian Bittner), Fabio Zöller (67. Arbnor Segashi), Dominik Besel, Vukasin Pajic (77. Mats Gebelein), Karl-Heinz Lappe (84. Martin Angermeir) - Trainer: Peter Zeussel

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Liam Fitzpatrick, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier (54. Maximilian Schmid), Mateus Hones (66. Lucas Hones), Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Maximilian Siebald (46. Mohamed Abdane), Christian Häusler (74. Tobias Killer) - Trainer: Christoph Ball

Tore: 0:1 Maximilian Siebald (21.), 0:2 Nicolai Brugger (37.), 1:2 Karl-Heinz Lappe (41.), 2:2 Karl-Heinz Lappe (56.), 3:2 Dominik Besel (69.), 4:2 Edin Smajlovic (82.), 5:2 Karl-Heinz Lappe (83.) Spiele am Samstag

Den Start machte an diesem Samstagnachmittag die Partie beim ASV Dachau. Zu Gast war der SV Walpertskirchen. Die erste Spielhälfte konnte sich keine der beiden Mannschaften mit einem Tor absetzen. In der 58. Minute war dann Käser zur Stelle und traf zur Führung für Walpertskirchen. Mannschaftskollege Wölken erhöhte weniger als fünf Minuten später zum 0:2. In der 82. Minute kamen die Gastgeber dann nochmal mit einem Tor von di Pasquale näher. Im Endeffekt blieb es dann aber beim 1:2.

Der ASV Dachau befindet sich nach diesem Spieltag auf Platz vier, während der SV Walpertskirchen Tabellenplatz zwei einnimmt. ASV Dachau – SV Walpertskirchen 1:2

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (74. Marco Demmel), Matthias Cebulla (64. Cihan Öztürk), Noah Bezjak, Felix Käser, Thomas Rieger, Leon Schleich (64. Leon Aust), Niklas Kiermeier (64. Maximilian Bergner), Andreas Jerkovic (71. Harun Mohamed), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Stefan Pfanzelt, Noah Baumann, Raphael Hösl, Florian Baumann, Nils Wölken, Luca Fellermeier (79. Florian Rauch), Christian Käser, Paul Jäger (70. Adrian Alexy), Tom Simml (92. Nikolaus Puschmann) - Trainer: Josef Heilmeier - spielender Co-Trainer: Nils Wölken

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christian Käser (58.), 0:2 Nils Wölken (61.), 1:2 Leonardo di Pasquale (82.)

Der FC Langengeisling befand sich an diesem Nachmittag im Torrausch. Zu Gast war der TSV Ober- und Unterhaunstadt. Nach einer knappen Viertelstunde gelingt Maier das erste Tor dieser Partie. Teamkollege Gremm erhöht in der 23. Minute auf 2:0 und Prados schließt sich nur drei Minuten später mit seinem Treffer an. Mit dem Halbzeitpfiff gelingt den Gastgebern durch Maiberger dann das vierte Tor. In der zweiten Spielhälfte endet die Partie dann nach einem Eigentor von Cakir mit 5:0. Langengeisling platziert sich nach diesem Sieg auf Platz 13, während der TSV Platz 15 einnimmt. FC Langengeisling – TSV Ober- Unterhaunstadt 5:0

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Carlos Prados (76. Benedikt Kreischer), Kilian Kaiser (62. Rafael Jorge), Valentin Bachmeier (62. Fabian Kohlmann), Maximilian Birnbeck (76. David Riederle), Sebastian Schubert (62. Karim Howlader), Lenny Gremm - Co-Trainer: Douglas Wilson

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Dogan Tiryaki, David Polster, Fabio Udella, Cem Hezer, Baris Soysal (15. Killian Sherry Pastor), Oliver Günther, Baha Asici (58. Ramazan Kurnaz), Nail Dizdarevic - Co-Trainer: Daniel Fries

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Maier (14.), 2:0 Lenny Gremm (23.), 3:0 Carlos Prados (26.), 4:0 Philipp Maiberger (45.), 5:0 Baran Cakir (86. Eigentor)

Ebenso souverän präsentierte sich der VfR Garching an diesem Spieltag. Die Mannschaft war zu Gast beim FC Fatih Spor Ingolstadt. Nach einem Doppelpack von Fellner steht es nach einer halben Stunde bereits 0:2 für die Gäste. Saladdidis gelingt in der 36. Spielminute dann das dritte Tor. Mike Niebauer gelingt in der 86. Minute spät im Spiel noch das 0:4 und Dennis NIebauer trifft nur drei Minuten später zum finalen Spielstand von 0:5. Ingolstadt ist nach dieser Partie das Schlusslicht der Tabelle, während Garching Platz drei belegt. FC Fatih Spor Ingolstadt – VfR Garching 0:5

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Faniel Brhane (38. Aaron Toski), Ugur Genc, Robert Henemann, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu (46. Emre Kuvvet), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (79. Luiz Landler), Vitus Eicke, Dominik Eisl (75. Maik Vogel), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Philipp Strube (38. Leon Sternke), Paulo Sostaric, Leon Fellner (45. Dennis Niebauer), Thomas Niggl - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

Zuschauer: 15

Tore: 0:1 Leon Fellner (17.), 0:2 Leon Fellner (31.), 0:3 Nikolaos Salassidis (36.), 0:4 Mike Niebauer (86.), 0:5 Dennis Niebauer (89.) Spiel am Freitag