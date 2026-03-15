BZL Nord: Lerchenau dominiert Spitzenspiel, Langengeisling punktet

Der FC Langengeisling (blau) gewinnt gegen die SpVgg Kammerberg und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Langengeisling fährt einen wichtigen Sieg gegen die SpVgg Kammerberg ein, der SV Nord München-Lerchenau entscheidet das Topspiel gegen den SV Walpertskirchen klar für sich und der VfR Garching stolpert im Aufstiegsrennen. Alle Spiele am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

In der Schlussphase wurde es dann nochmal richtig spannend. Martin Reindl gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer für die Hausherren. Den Sieg ließ sich Langengeisling aber nicht mehr nehmen. Lenny Gremm netzte in der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Tag zum 4:2-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit endgültig drei wertvolle Zähler.

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Kammerberg und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Philipp Maiberger brachte die Gäste mit dem 1:0 in der 16. Minute auf die Siegerstraße, kurz vor der Pause erhöhte Kilian Stenzel auf 2:0 (42.). In der 67. Minute baute Lenny Gremm die Führung weiter aus, Kammerberg antwortete jedoch umgehend mit dem 1:3 durch einen Elfmeter von Domenik Kaiser (67.).

SpVgg Kammerberg – FC Langengeisling 2:4

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer (50. Tim Hoffmann), Alexander Nefzger, Christof Pihale (58. Justin Fauland), Peter Graf, Damjan Knetemann, Mario Stanić, Martin Reindl, Florian Machl, Domenik Kaiser, Luka Fantisch (73. Jonas Frevel)

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (85. Karim Howlader), Sebastian Schubert (80. Benedikt Kreischer), Lenny Gremm

Tore: 0:1 Philipp Maiberger (16.), 0:2 Kilian Stenzel (42.), 1:3 Domenik Kaiser (67.), 0:3 Lenny Gremm (67.), 2:3 Martin Reindl (88.), 2:4 Lenny Gremm (90.+3)

Die SpVgg Altenerding gewinnt gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt und setzt sich von der Abstiegszone ab. Mario Dipalo erzielte in der 36. Minute das 1:0 für die Gäste. Der TSV konterte jedoch kurz vor der Pause und glich die Partie durch einen Elfmeter von Baha Asici aus (43.). Altenerding vergab wiederum die Gelegenheit, ebenfalls per Elfmeter noch vor der Pause auf 2:1 zu stellen.

In einer umkämpften zweiten Hälfte war es dann allerdings Dipalo, der mit seinem zweiten Treffer des Tages doch noch für die erneute Altenerdinger Führung sorgte. Diesen knappen Vorsprung brachte die SpVgg in der Folge auch über die Zeit und verschärft damit die Abstiegssorgen des TSV Ober-/Unterhaunstadt.

TSV Ober- Unterhaunstadt – SpVgg Altenerding 1:2

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, Fabian Cordes, David Polster (67. Alem Husejnovic), Fabio Udella, Baha Asici (81. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (81. Dogan Tiryaki), Manuel Hunner, Nikola Kamenjasevic (72. Baris Soysal)

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (73. Lukas Rymas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Nessim Mahsas, Marco Baumann (82. Johannes Dangl), Wiam Takruri (68. Jannik Obermaier), Leonardo Tunjic (88. Advam Vital Rocha De Oliveira), Mario Dipalo (77. Haki Vranovci)

Tore: 0:1 Mario Dipalo (36.), 1:1 Baha Asici (43. Foulelfmeter), 1:2 Mario Dipalo (62.)

Besondere Vorkommnisse: Leonardo Tunjic (SpVgg Altenerding) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

Der TSV München 54 unterliegt dem SC Eintracht Freising und verpasst es, die Abstiegsränge zu verlassen. In der 29. Minute brachte Felix Fischer Freising per Elfmeter in Führung, kurz vor dem Pausenpfiff baute Fabrizio Brandes den Vorsprung der Gäste aus (45.). In der 49. Minute kam der TSV durch einen Treffer von Ahmet Ünal noch einmal heran, Freising ließ sich den Sieg allerdings nicht mehr nehmen. Brandes schnürte in der 64. Minute seinen Doppelpack und sorgte damit für die Vorentscheidung. Das 3:1 aus Sicht der Gäste war gleichzeitig auch der Endstand. TSV München 1954 – SC Eintracht Freising 1:3

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner (86. Robert Pechkovski), Mustafa Yemin, Benedikt Wellnhofer (74. Omar Seni Worogo), Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (46. Florian Morina), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter, Iosif Racean (67. Florian Wagner), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (63. Luca Stubenvoll), Jonathan Kleimann (75. Bastian Lomp), Fabrizio Brandes, Florian Huber

Tore: 0:1 Felix Fischer (29. Foulelfmeter), 0:2 Fabrizio Brandes (45.), 1:2 Ahmet Ünal (49.), 1:3 Fabrizio Brandes (64.)

Der VfR Garching stolpert im Aufstiegsrennen und kommt gegen den TSV Gaimersheim nicht über ein Remis hinaus. Der Gastgeber ging in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ein Tor von Benjamin Anikin zunächst sogar in Führung. Garching biss sich in der Folge an der Gaimersheimer Defensive lange Zeit die Zähne aus. Erst in der 79. Minute konnte Dennis Niebauer die Partie für die Gäste ausgleichen. Ein weiterer Treffer gelang Garching allerdings nicht mehr. Somit blieb es beim 1:1-Unentschieden. TSV Gaimersheim – VfR Garching 1:1

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (70. Denis Janjic), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Marcus Keilwerth), Philipp Stipic, Domenic Raimann (80. Luis Friedrich), Benjamin Anikin (70. Daniel Sierck)

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (80. Vitus Eicke), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Leon Sternke (59. Luiz Landler), Philipp Strube, Paulo Sostaric, Leon Fellner, Thomas Niggl, Gottfried Agbavon (63. Dennis Niebauer)

Tore: 1:0 Benjamin Anikin (45.+3), 1:1 Dennis Niebauer (79.)

Der SV Nord München-Lerchenau entscheidet das Spitzenspiel gegen den SV Walpertskirchen klar für sich und festigt damit die Tabellenführung. Ein Doppelschlag durch Dominik Besel (36.) und Vukasin Pajic (42.) brachte die Gäste kurz vor der Pause auf die Siegerstraße. Auch in der zweiten Hälfte ließ Lerchenau nichts anbrennen. Besel schnürte in der 53. Minute seinen Doppelpack und sorgte damit schon früh für die Vorentscheidung. Damit hat Spitzenreiter SV Nord München-Lerchenau auf den zweitplatzierten SV Walpertskirchen nun drei Punkte Vorsprung, gleichzeitig aber auch noch ein Spiel in der Hinterhand. SV Walpertskirchen – SV Nord München-Lerchenau 0:3

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Tobias Rauch (70. Nikolaus Puschmann), Stefan Pfanzelt (62. Florian Baumann), Noah Baumann, Florian Rauch (62. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken (62. Michael Gartner), Luca Fellermeier (84. Julian Jaros), Paul Jäger, Tom Simml

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (71. Andreas Weiß), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Fabio Zöller (80. Martin Angermeir), Dominik Besel (84. Korbinian Hafner), Vukasin Pajic (67. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe (88. Mats Gebelein)

Tore: 0:1 Dominik Besel (36.), 0:2 Vukasin Pajic (42.), 0:3 Dominik Besel (53.)

Spiel am Samstag