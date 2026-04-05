BZL Nord: Lerchenau baut Spitzenposition aus – Rohrbach klopft oben an

Der TSV Rohrbach durfte erneut jubeln. – Foto: #rolischafer

Der SV Nord Lerchenau hat den Vorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt zu Gast gehabt und die Tabellenführung ausgebaut. Der TSV München 54 unterlag im Abstiegskampf beim Topteam TSV Rohrbach. Alle Spiele des 24. Spieltags der Bezirksliga Nord im Überblick:

Spiele am Sonntag

Der TSV Rohrbach bleibt weiter an den Topplätzen der Bezirksliga Nord dran. Der Tabellenvierte besiegte am Sonntagnachmittag den TSV München 1954 mit 2:0 und verkürzte damit den Rückstand auf den Relegationsplatz, den weiterhin der SV Walpertskirchen innehat, auf fünf Zähler. Damit lebt die Hoffnung auf den Landesliga-Aufstieg. Die Gäste verpassten eine Überraschung im Abstiegskampf. Bereits Mitte der ersten Halbzeit brachte Andreas Maier den klaren Favoriten in Führung. Trotz des Vorsprungs musste Rohrbach ganz lange um den Sieg zittern. Erst ein Eigentor von Fareed Tourey kurz vor dem Ende besiegelte den Dreier. Besonders bitter: Der Pechvogel war erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden.

TSV Rohrbach – TSV München 1954 2:0

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Michael Humbach, Gabriel Niedermeir (46. Erduart Rushiti), Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier (74. Thomas Hammerschmid), Julian Herzer, Nico Elfinger (78. Michael Sperrer) - Spielertrainer: Philipp Federl

TSV München 1954: Markus Blohmann, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Benedikt Wellnhofer, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta (78. Fareed Tourey), Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber (61. Admir Rramanaj), Ahmet Ünal (74. Jorame Zitoto Dembo), Florian Morina (65. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Andreas Maier (20.), 2:0 Fareed Tourey (88. Eigentor)

"Pflicht erledigt" dürfte das im Großen und Ganzen das Fazit des SV Nord München-Lerchenau zum Abschluss des 24. Spieltags in der Bezirksliga Nord lauten. Der Tabellenführer hat sich am Sonntag keine Blöße gegeben. Der Tabellenführer besiegte den Vorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt mit 2:0. Ein Doppelschlag vor der Pause entschied die Begegnung vorzeitig. Fast genau zur Halbstundenmarke brachte Thomas Winterer den Spitzenreiter auf die Siegerstraße. Zwei Minuten später legte Ex-Profi Karl-Heinz Lappe nach. In der Schlussphase sah Yasir Sami aufseiten der Hausherren die glatt-rote Karte. Doch auch in Unterzahl geriet der Sieg der Hausherren nicht in Gefahr. SV Nord München-Lerchenau – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (74. Korbinian Hafner), Edin Smajlovic (69. Fabio Zöller), Thomas Winterer, Dominik Besel (84. Mats Gebelein), Vukasin Pajic (57. Arbnor Segashi), Andreas Weiß (60. Sebastian Bittner), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (69. Dogan Tiryaki), Oliver Günther, Baha Asici, Nail Dizdarevic (62. Amadeus Taubert), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (69. Ramazan Kurnaz) - Trainer: Servet Mengilli

Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Thomas Winterer (31.), 2:0 Karl-Heinz Lappe (33.)

Rot: Yasir Ammar Sami (79./SV Nord München-Lerchenau/)

Spiele am Samstag

Der SV Walpertskirchen setzt sich im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord gegen den TSV Gaimersheim durch. Die Hausherren gingen schon früh durch einen Trefer von Christian Käser in Führung (12.). Es entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, der knappe Walpertskirchener Vorsprung hatte bis in die Schlussphase Bestand. In der Nachspielzeit der Partie sorgte Luca Fellermeier mit dem 2:0 für die Gastgeber dann für die Entscheidung. Der SV Walpertskirchen zieht in der Tabelle damit mit Spitzenreiter Lerchenau gleich und hält Verfolger TSV Gaimersheim auf Distanz. SV Walpertskirchen – TSV Gaimersheim 2:0

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann (63. Tobias Rauch), Florian Baumann, Marius Orthuber, Maximilian Spreitzer, Felix Zehetmaier (46. Florian Rauch), Luca Fellermeier, Christian Käser (91. Stefan Pfanzelt), Paul Jäger (51. Adrian Alexy), Tom Simml (73. Nils Wölken)

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Daniel Sierck, Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini (54. Marlon Hochwart), Marcus Keilwerth (69. Niklas Wolsdorff), Jan Jahnsmüller, Denis Janjic, Eron Dervisi

Tore: 1:0 Christian Käser (12.), 2:0 Luca Fellermeier (90.+2)

Der FC Langengeisling schlägt den FC Gerolfing deutlich. Schon in der zweiten Minute gab Rafael Jorge mit dem 1:0 für die Gastgeber die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Kurz vor der Pause erhöhte Lenny Gremm auf 2:0 (45.). Auch im zweiten Durchgang blieb Langengeisling die bessere Mannschaft, in der 61. Minute sorgte Sebastian Schubert mit dem 3:0 dann für die Vorentscheidung. Der FC Langengeisling sammelt damit wichtige Zähler im Abstiegskampf und schiebt sich auf zwei Punkte ans rettende Ufer heran. FC Langengeisling – FC Gerolfing 3:0

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Kilian Kaiser (80. Elias Mehringer), Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (70. Karim Howlader), Sebastian Schubert (70. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Astrit Topalaj, Philipp Haunschild (60. Mamadou Diallo), Niklas Nissl, Lukas Achhammer, Timo Kraus (75. Leo Zängler), Ahmet Emir Altay (67. Max Seitle), David Wendrich (82. Flaur Bashota), Anastasios Porfyriadis (72. Levin Egredzija)

Tore: 1:0 Rafael Jorge (2.), 2:0 Lenny Gremm (45.), 3:0 Sebastian Schubert (61.)

Der SC Eintracht Freising schlägt den FC Fatih Spor Ingolstadt souverän. Fabrizio Brandes brachte Freising in der 32. Minute in Führung, in der 59. Minute erhöhte Florian Wagner auf 2:0. In der 75. Minute sorgte Bastian Lommer mit dem 3:0 dann endgültig für die Entscheidung. Die Ingolstädter bleiben in dieser Saison damit weiterhin ohne einen einzigen Punkt, der SE Freising ist in der Rückrunde hingegen immer noch ungeschlagen. SC Eintracht Freising – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:0

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Johannes Kleidorfer (72. Iosif Racean), Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (80. Rafael Wiesinger), Florian Wagner, Bastian Lomp (46. Christian Schmuckermeier), Luca Stubenvoll (46. Louis Goldbrunner), Jonathan Kleimann (74. Bastian Lommer), Fabrizio Brandes, Florian Huber

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (60. Deniz Aydin), Murat Emre Sucuoglu, Bright Aikhionbare

Tore: 1:0 Fabrizio Brandes (32.), 2:0 Florian Huber (59.), 3:0 Bastian Lommer (75.)

Spiele am Donnerstag