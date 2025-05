BZL Nord 🗣: Lena Manz debütiert für Waldeck – BCAs Fürst adelt Träsch

Alex Schmidbauer (Trainer SE Freising): Wir haben nochmal einen schönen Sieg in Aschheim eingefahren. Insgesamt geht der Sieg in Ordnung. Obwohl es für beide um nichts ging, war es ein ordentliches Spiel. Man hat aber erneut gesehen, woran es bei uns fehlt und woran wir in der Vorbereitung arbeiten müssen. Jetzt genießen wir erstmal unsere wohlverdiente Sommerpause und feiern heute Abend als Team einen schönen Abschluss heute Abend. Allen anderen Trainern und Teams wünsche ich eine erholsame Pause und den Teams in der Relegation viel Erfolg.