BZL Nord: Last-Minute-Wahnsinn in Garching – SVW marschiert weiter

Der SV Walpertskirchen marschiert in der Bezirksliga Nord weiter vorne weg. Fatih Spor Ingolstadt wartet weiter auf den ersten Punkt. Garching punktet zuhause gegen den ASV Dachau durch zwei ganz späte Treffer. Der 13. Spieltag kompakt.
Der SV Nord Lerchenau hat dank Domink Besel bei Schlusslicht Fatih Spor Ingolstadt nichts anbrennen lassen. Der Torjäger der Gäste machte schon vor dem Seitenwechsel mit einem Viererpack alles klar.
Zum ersten Mal klingelte es nach sieben Minuten im Kasten von Daniel Wolf. Zehn Minuten später pflückte der FC-Keeper den Ball zum zweiten Mal aus den eigenen Maschen. In der 31. Minute war der Hattrick dann perfekt, ehe Besel fünf Minuten vor dem Gang in die Kabine seine Tor-Gala vollendete.
Nach der Pause gelang den Hausherren nur noch der Ehrentreffer durch Ugur Genc. Damit warten Atilla Demir und seine Jungs nach 13. Spieltagen immer noch auf den ersten Punktgewinn. Der SV Nord Lerchenau bleibt durch den Dreier auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe.
FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Nord München-Lerchenau 1:4
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural (78. Faniel Brhane), Aaron Toski, Mert Karatas (67. Emre Berk), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (76. Lukat Soysal), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Fabio Zöller (44. Arbnor Segashi), Dominik Besel, Andreas Weiß (75. Tarak Boussarsar), Martin Angermeir (51. Amanuel Wodere), Karl-Heinz Lappe, Achraf Ben Letaifa (68. Korbinian Hafner) - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dominik Besel (7.), 0:2 Dominik Besel (17.), 0:3 Dominik Besel (31.), 0:4 Dominik Besel (40.), 1:4 Ugur Genc (77.)
Wildes Topspiel zwischen dem VfR Garching und dem ASV Dachau. Die Gäste führten zwar nach 88 Minuten mit 2:0, mussten sich aber trotzdem wegen eines fulminanten Schlussspurts der Platzherren mit einem Punkt zufriedengeben.
Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie nach der Pause an Fahrt auf, als Leondardo di Pasquale zum 1:0 ins Schwarze traf. Kurz vor Schluss verwandelte Cihan Öztürk einen Strafstoß gar zum 2:0, doch dann legte der VfR los. In der Nachspielzeit schaffte Altmeister Dennis Niebauer mit dem 1:2 vom Punkt den Anschluss, kurz darauf rettete Dominik Eisl den glücklichen Punktgewinn.
VfR Garching – ASV Dachau 2:2
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Oliver James (82. Maik Vogel), Leon Sternke (63. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Leon Fellner, Gottfried Agbavon (57. Mike Niebauer) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust (54. Marco Demmel), Luca Demmel, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (71. Cihan Öztürk), Sebastian Mack (71. Harun Mohamed), Leonardo di Pasquale (90. Kilian Knöferl) - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Leonardo di Pasquale (50.), 0:2 Cihan Öztürk (88. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (90.+2 Foulelfmeter), 2:2 Dominik Eisl (90.+6)
Der SV Walpertskirchen bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Nord. Im Aufsteigerduell gegen den TSV München 1954 setzte sich die Elf von Josef Heilmeier mit 3:1 durch.
Den ersten Treffer erzielten die Gäste. Martin Deutinger traf in der 37. Minute zum 1:0 für den SVW. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und glichen fünf Minuten später durch Korab Rusti aus. Doch schon im Gegenzug zappelte die Kugel erneut im TSV Netz. Christian Käser sorgte für die 2:1-Halbzeitführung.
Nach der Pause hatte es dann vor allem die Schlussphase in sich. Käser sorgte mit dem 3:1 in der 83. Minute für die Vorentscheidung. Zwei Minuten danach sah 54-Spielertrainer Collin Appiah Rot. Die Hausherren dezimierten sich kurz vor dem Abpfiff ein weiteres Mal durch die Ampelkarte gegen Marcel Scheingraber und bleiben auf einem Relegationsplatz zur Kreisliga.
TSV München 1954 – SV Walpertskirchen 1:3
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah (75. Robert Pechkovski), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (75. Omar Seni Worogo), Marcel Scheingraber, Florian Morina (75. Ahmet Ünal) - Spielertrainer: Adam Puta - Spielertrainer: Dennis Appiah
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (89. Noah Baumann), Tobias Rauch, Raphael Hösl, Florian Baumann (76. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (46. Luca Fellermeier), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Christian Käser (89. Stefan Pfanzelt), Paul Jäger (72. Marius Orthuber) - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Martin Deutinger (37.), 1:1 Korab Rusiti (42.), 1:2 Christian Käser (43.), 1:3 Christian Käser (83.)
Rot: Collin Appiah (85./TSV München 1954/)
Gelb-Rot: Marcel Scheingraber (89./TSV München 1954/)
Der FC Moosinning verschafft sich durch den Auswärtssieg beim TSV Ober- Unterhaunstadt etwas Luft im Tabellenkeller und vergrößert den Abstand auf die kritische Zone auf fünf Punkte.
Christian Häusler traf für die Gäste nach sechs Minuten zur Führung. Fabian Cordes brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde dann zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn Fabian Ulitzka knipste zehn Minuten vor der Pause für den FCM.
Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, ehe Joker Maximilian Lechner zehn Minuten nach seiner Hereinnahme auf 3:1 (83.) stellte und der ebenfalls kurz vorher gekommene David Kamm einen Strafstoß zum 4:1-Endstand im TSV-Netz versenken konnte.
TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Moosinning 1:4
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Enes Erdogan, Fabian Cordes, Dogan Tiryaki (59. Florian Diegel), Fabio Udella, Angelo Boharu, Baris Soysal, Oliver Günther, Hugo Lopes, Ramazan Kurnaz (69. David Romanow), Alem Husejnovic (56. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (62. Georg Ball), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane (80. David Kamm), Marco Esposito, Tobias Killer (85. Liam Fitzpatrick), Maximilian Siebald, Christian Häusler (73. Maximilian Lechner) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Christian Häusler (6.), 1:1 Fabian Cordes (28.), 1:2 Fabian Ulitzka (35.), 1:3 Maximilian Lechner (83.), 1:4 David Kamm (87. Foulelfmeter)
Knapper Sieg für den FC Gerolfing. Die Gäste behielten in einem wilden Spiel mit vielen gelben Karten, einer gelb-roten Karte und zwei Elfmetern die Oberhand. In der 8. Minute ging der Gastgeber durch einen von Fabian Radlmaier verwandelten Elfmeter in Führung. Weitere acht Minuten später gab es aber den nächsten Pfiff, diesmal auf der anderen Seite. Ampertal Palzing glich durch einen Elfmeter von Ahmet Emir Altay aus (16.).
Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Schock für die Gäste. Mirnes Gubeta, schon gelb verwarnt, sah die nächste gelbe Karte und musste runter. Zu zehnt musste Palzing in der 74. Minute den Siegtreffer durch Lukas Achhammer hinnehmen, der dem FC Gerolfing schließlich die drei Punkte einbrachte.
FC Gerolfing – SV Ampertal Palzing 2:1
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (90. Oliver Stanisavovski), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (68. Levin Egredzija), Niklas Nissl (84. Astrit Topalaj), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (63. David Simm), Donat Bashota (57. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (92. Fabio Klersy), Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Ioannis Argiriadis (44. Antonius Fischer-Stabauer), Marcel Radlmaier, Liam Russo (64. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (66. Laurentino Contu), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach (77. Andrej Valdivia) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (8. Foulelfmeter), 1:1 Ahmet Emir Altay (16. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Achhammer (74.)
Gelb-Rot: Mirnes Gurbeta (52./SV Ampertal Palzing /)
300 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag in Altenerding zum Derby zwischen der SpVgg Altenerding und dem FC Langengeisling ein. Lange gab es keine Tore zu sehen und es schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, doch dann traf Wiam Takruri zum 1:0 für die Gastgeber. Das reichte am Ende, um die drei Punkte zu Hause zu behalten. Altenerding springt auf Platz 5 der Tabelle, während Langengeisling auf dem 13. Platz rangiert.
SpVgg Altenerding – FC Langengeisling 1:0
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Pedro Flores (86. Nihad Mujkic), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic, Mario Dipalo - Trainer: Pedro Flores Locke
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (81. Elias Mehringer), Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (69. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (86. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Wiam Takruri (81.)
Der TSV Gaimersheim begrüßte die SpVgg Kammerberg zum Samstagabendspiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es nach dem Seitenwechsel nur vier Minuten bis zum ersten Tor. Domenic Raimann brachte den TSV in Führung (49.). Die Führung der Gastgeber hielt bis zur 83. Minute an, als Lukas Fladung für die SpVgg Kammerberg ausglich.
Kammerberg schaffte es aber nicht mehr das Spiel zu drehen und verpasst den Sprung in die Top 3 der Liga. Gaimersheim rutscht auf Platz 10 ab. Top-Torjäger Nico von Swiontek Brzezinski blieb in dieser Partie ohne Treffer.
TSV Gaimersheim – SpVgg Kammerberg 1:1
TSV Gaimersheim: Maximilian Fischer, Lucas Götz (60. Zoltan Vati), Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (82. Luca Mancini), Hakan Düzgün (66. David Meier), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (71. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Martin Reindl (60. Lukas Fladung), Jan Lipovsek, Florian Machl (60. Mario Stanić), Domenik Kaiser, Dario Stanić, Peter Graf (82. Damjan Knetemann) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Domenic Raimann (49.), 1:1 Lukas Fladung (83.)
Der SC Eintracht Freising schkägt den TSV Rohrbach und kann sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Felix Fischer in der 56. Minute das 1:0 für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Johannes Grubmüller auf 2:0, bevor Fabio Brandes mit dem 3:0 in der Schlussphase endgültig für die Entscheidung sorgte (84.).
Freising feiert damit einen souveränen Sieg in einer richtungsweisenden Begegnung und schiebt sich vorerst auf Rang sechs der Bezirksliga Nord. Der TSV Rohrbach verpasst es hingegen, sich deutlicher von den Abstiegsrängen abzusetzen.
SC Eintracht Freising – TSV Rohrbach 3:0
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (91. Osaro Aiteniora), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (69. Mika List), Johannes Grubmüller (89. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (40. Florian Huber), Fabrizio Brandes (88. Jonathan Kleimann)
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (62. Kai Suzuki), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (76. Nico Elfinger), Simon Böhringer (67. Gabriel Niedermeir), Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Julian Herzer (72. Michael Sperrer), Erduart Rushiti
Tore: 1:0 Felix Fischer (56.), 2:0 Johannes Grubmüller (73.), 3:0 Fabrizio Brandes (84.)