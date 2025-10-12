BZL Nord: Last-Minute-Wahnsinn in Garching – SVW marschiert weiter

Spiele am Sonntag:

Der SV Nord Lerchenau hat dank Domink Besel bei Schlusslicht Fatih Spor Ingolstadt nichts anbrennen lassen. Der Torjäger der Gäste machte schon vor dem Seitenwechsel mit einem Viererpack alles klar. Zum ersten Mal klingelte es nach sieben Minuten im Kasten von Daniel Wolf. Zehn Minuten später pflückte der FC-Keeper den Ball zum zweiten Mal aus den eigenen Maschen. In der 31. Minute war der Hattrick dann perfekt, ehe Besel fünf Minuten vor dem Gang in die Kabine seine Tor-Gala vollendete. Nach der Pause gelang den Hausherren nur noch der Ehrentreffer durch Ugur Genc. Damit warten Atilla Demir und seine Jungs nach 13. Spieltagen immer noch auf den ersten Punktgewinn. Der SV Nord Lerchenau bleibt durch den Dreier auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Nord München-Lerchenau 1:4

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural (78. Faniel Brhane), Aaron Toski, Mert Karatas (67. Emre Berk), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (76. Lukat Soysal), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Fabio Zöller (44. Arbnor Segashi), Dominik Besel, Andreas Weiß (75. Tarak Boussarsar), Martin Angermeir (51. Amanuel Wodere), Karl-Heinz Lappe, Achraf Ben Letaifa (68. Korbinian Hafner) - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Dominik Besel (7.), 0:2 Dominik Besel (17.), 0:3 Dominik Besel (31.), 0:4 Dominik Besel (40.), 1:4 Ugur Genc (77.)

Wildes Topspiel zwischen dem VfR Garching und dem ASV Dachau. Die Gäste führten zwar nach 88 Minuten mit 2:0, mussten sich aber trotzdem wegen eines fulminanten Schlussspurts der Platzherren mit einem Punkt zufriedengeben. Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie nach der Pause an Fahrt auf, als Leondardo di Pasquale zum 1:0 ins Schwarze traf. Kurz vor Schluss verwandelte Cihan Öztürk einen Strafstoß gar zum 2:0, doch dann legte der VfR los. In der Nachspielzeit schaffte Altmeister Dennis Niebauer mit dem 1:2 vom Punkt den Anschluss, kurz darauf rettete Dominik Eisl den glücklichen Punktgewinn. VfR Garching – ASV Dachau 2:2

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Oliver James (82. Maik Vogel), Leon Sternke (63. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Leon Fellner, Gottfried Agbavon (57. Mike Niebauer) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust (54. Marco Demmel), Luca Demmel, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (71. Cihan Öztürk), Sebastian Mack (71. Harun Mohamed), Leonardo di Pasquale (90. Kilian Knöferl) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leonardo di Pasquale (50.), 0:2 Cihan Öztürk (88. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (90.+2 Foulelfmeter), 2:2 Dominik Eisl (90.+6)

Der SV Walpertskirchen bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Nord. Im Aufsteigerduell gegen den TSV München 1954 setzte sich die Elf von Josef Heilmeier mit 3:1 durch. Den ersten Treffer erzielten die Gäste. Martin Deutinger traf in der 37. Minute zum 1:0 für den SVW. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und glichen fünf Minuten später durch Korab Rusti aus. Doch schon im Gegenzug zappelte die Kugel erneut im TSV Netz. Christian Käser sorgte für die 2:1-Halbzeitführung. Nach der Pause hatte es dann vor allem die Schlussphase in sich. Käser sorgte mit dem 3:1 in der 83. Minute für die Vorentscheidung. Zwei Minuten danach sah 54-Spielertrainer Collin Appiah Rot. Die Hausherren dezimierten sich kurz vor dem Abpfiff ein weiteres Mal durch die Ampelkarte gegen Marcel Scheingraber und bleiben auf einem Relegationsplatz zur Kreisliga. TSV München 1954 – SV Walpertskirchen 1:3

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah (75. Robert Pechkovski), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (75. Omar Seni Worogo), Marcel Scheingraber, Florian Morina (75. Ahmet Ünal) - Spielertrainer: Adam Puta - Spielertrainer: Dennis Appiah

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (89. Noah Baumann), Tobias Rauch, Raphael Hösl, Florian Baumann (76. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (46. Luca Fellermeier), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Christian Käser (89. Stefan Pfanzelt), Paul Jäger (72. Marius Orthuber) - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ebersberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Martin Deutinger (37.), 1:1 Korab Rusiti (42.), 1:2 Christian Käser (43.), 1:3 Christian Käser (83.)

Rot: Collin Appiah (85./TSV München 1954/)

Gelb-Rot: Marcel Scheingraber (89./TSV München 1954/)