Der FC Aschheim hat noch eine offene Rechnung mit dem FC Schwabing. – Foto: Johannes Traub

BZL Nord: Last-Minute-Drama bei Lerchenau - VSST schießt Manching ab 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

Ein Last-Minute-Drama zwischen dem SV Untermenzing und der SpVgg Feldmoching, ein Kantersieg des VSST Günzlhofen. Bezirksliga Oberbayern Nord kompakt.

Spiele am Sonntag:

Der Tabellen-14. SV Untermenzing hatte den Tabellendritten SpVgg Feldmoching zu Gast. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Triumf Gudaci (29.) in Führung. Doch die Hausherren kamen zurück und drehten das Spiel innerhalb von fünf Minuten durch Treffer von Alexander Eichner (34.) und Moritz Mösmang (39.). Die zweite Hälfte ging so weiter, wie die erste geendet ist. Die Gäste glichen aus (Mehmet Köse, 64.) und die Untermenzinger stellten wieder den Ein-Tore-Vorsprung her (Christopher Kolbeck, 72.). Darauf glichen die Feldmochinger wieder durch Trium Gudaci (75.) aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dem Dritten dann sogar noch der Siegtreffer (Ümit Arik). Mit dem Sieg klettert die SpVgg auf den zweiten Platz, der SVU hingegen verharrt im Tabellenkeller. SV Untermenzing – SpVgg Feldmoching 3:4

SV Untermenzing: Florian Geck, Thomas Ebner (87. Philipp Simonides), Fabian Lüders, Baptiste Brachmann, Dominik Echensperger, Dominik Pfister (77. Nick Schnöller), Christian Benko, Christopher Kolbeck, Alexander Eichner, Moritz Mösmang (90. Calogero Avanzato), Fabian Keller May - Trainer: Nico Formella

SpVgg Feldmoching: Semih Cakmakci, Michael Appiah, Fabian Imhof (46. Ümit Arik), Robert Leidenberger, Mehmet Köse, Said Magomedov, Dogukan Numcu, Baris Karaboga, Gabriel Ramaj, Triumf Gudaci, Cihan Öztürk - Trainer: Gökhan Karakaya - Trainer: Ismail Sahmurat

Schiedsrichter: Sebastian Ankner (Kranzberg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Triumf Gudaci (29.), 1:1 Alexander Eichner (34.), 2:1 Moritz Mösmang (39.), 2:2 Mehmet Köse (64.), 3:2 Christopher Kolbeck (72.), 3:3 Triumf Gudaci (75.), 3:4 Ümit Arik (90.+5)

Gelb-Rot: Christopher Kolbeck (80./SV Untermenzing/)

Gelb-Rot: Gabriel Ramaj (81./SpVgg Feldmoching/)

Abstiegskampf pur. Letzter gegen Vorletzter. SVA Palzing gegen FC Fatih Ingolstadt. Mehmet Sin brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung. Mit dem 0:1 aus Sicht der Palzinger ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel egalisierte Andre Bauer (52.) für den SVA. Doch die Gäste kamen zurück und erzielten in der 84. Minute durch Akif Abasikeles den 2:1-Siegtreffer. Damit springen die Ingolstädter auf Rang 14, Palzing hingegen bleibt mit neun Punkten Letzter. SV Ampertal Palzing – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:2

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Onur Tas, Simon Stephan, Vitus Schweiger (46. Daniel Wendl), Tobias Wirth, Tobias Hebel, Benedikt Reiter, Leon Klingseisen, Andre Bauer, Noah Staudt, Alexander Schneider (64. Fabian Radlmaier) - Trainer: Gianluca Dello Buono

FC Fatih Spor Ingolstadt: Marco Ernhofer, Muhammed Demirkol, Dardan Berisha, Ralf Schröder, Erdogan Nasufaj (82. Semih Kaleli), Alvaro Mehmetovic, Baris Soysal, Akif Abasikeles, Boubacarr Saho, Semih Kaleli, Mehmet Sin - Trainer: Serkan Demir

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mehmet Sin (37.), 1:1 Andre Bauer (52.), 1:2 Akif Abasikeles (84.)

Der VSST Günzlhofen-Oberschweinbach empfing den SV Manching. In der 26. Spielminute traf Ritvan Maloku zum 1:0 für die Hausherren. Hakan Özdemir (38.) und Edvin Selimovic (42.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Als würde das Spiel nicht schon schlecht genug laufen, kam bei den Gästen ein Eigentor (Qendrim Hoti, 62.) hinzu. Kelvin Gomez (64.) erzielte den fünften und letzten Treffer für Guünzlhofen. VSST Günzlhofen-Oberschweinbach – SV Manching 5:0

VSST Günzlhofen-Oberschweinbach : Nico Theiß, Doader Mala, Heiko Roth, Edvin Selimovic, Michael Zach, Antonio Ferlisi, Kevin Roth, Paul Fischer, Hakan Özdemir, Kelvin Gomez, Ritvan Maloku - Trainer: Qemajl Beqiri

SV Manching: Thomas Obermeier, Qendrim Hoti, Maximilian Eberwein, Johann Rybalko, Daniel Spies, Ousseynou Tamba, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Angelino Alisanovic (69. Meriton Morina), Nikita Müller, Anastasios Porfyriadis - Trainer: Fabian Reichenberger

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Ritvan Maloku (26.), 2:0 Hakan Özdemir (38. Foulelfmeter), 3:0 Edvin Selimovic (42.), 4:0 Qendrim Hoti (61. Eigentor), 5:0 Kelvin Gomez (64.)

Der FC Aschheim war beim FC Schwabing München zu Gast. Mit dem Halbzeitpfiff traf Marvin Muzhaqi (45+1) zur 1:0-Führung der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel ging es schnell. Erst wieder Muzhaqi (50.) und dann Giacinto Sibilia (52.) packten den Deckel drauf. Der Anschlusstreffer von Alpay Özgül (69.) war nichts weiter als Ergebniskosmetik. Mit dem 3:1-Sieg ziehen die Schwabinger in der Tabelle am FCA vorbei. FC Schwabing 56 – FC Aschheim 3:1

FC Schwabing 56: Sebastian Minich, Mohenned Al-Dulaimi, Konstantin Steinmaßl, Oliver von Eitzen (90. Niclas Weißer), Marco Musso, Jonas Jehle, Philipp Pirch (90. Julian Uhlhorn), Marvin Muzhaqi (78. Louis Schmidt), Rafael Hinrichs (73. Simon Wächter), Philippe Göbel, Giacinto Sibilia - Trainer: Fabian Herrmann

FC Aschheim: Leon Westner, Christos Ketikidis, Falk Schubert, Domenico Contento, Andreas Petermeier, Alessandro Luzzi (71. Alexandros Takiris), Patrick Müller, David Müller (28. Vincenzo Contento), Milorad Stanojevic (62. Maximilian Finke), Alpay Özgül, Alessandro De Marco (74. Hanns Philipp Wagner) - Trainer: Thomas Seethaler

Schiedsrichter: Christian Babjar (Garching/Alz) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marvin Muzhaqi (45.+1), 2:0 Marvin Muzhaqi (50.), 3:0 Giacinto Sibilia (52.), 3:1 Alpay Özgül (69.)

Der SV Nord Lerchenau hatte die Chance, mit einem Sieg gegen den VfB Eichstätt II auf den ersten Platz zu springen. Danach sah es ab der 58. Spielminute aus. Stephan Hagleitner brachte die Hausherren nämlich in Führung. Kurz vor Schluss aber erzielte die Regionalliga-Reserve durch Semih Maden (87.) den Ausgleichstreffer. Maden ist erst in der 81. Minute eingewechselt worden. Ganz zum Schluss wurde es dann aber noch einmal hektisch. Die Lerchenauer bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Martin Angermeir aber scheiterte am Gästekeeper Max Dörfler. Danach sah noch Lazar Cavnic (Lerchenau) die Rote Karte. Beim 1:1 blieb es schlussendlich auch. SV Nord München-Lerchenau – VfB Eichstätt II 1:1

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Patrik Pancic, Satuk Can, Justin Haffendorn, Dominik Besel (76. Patrick Neser), Stephan Hagleitner, Arbnor Segashi, Christian Roth (72. Alexander Rösler), Peter Zeussel, Lazar Cavnic, Martin Angermeir - Trainer: Michael Westermair

VfB Eichstätt II: Max Dörfler, Julian Scholl, Markus Bittl, Luca Trslic, Johannes Fiedler, Valentin Eichlinger, Senih Fazlji, Jakob Luff, Ermin Alagic, Elyas Hanaoui (81. Semih Maden), Marcel Jasmann - Trainer: Max Dörfler - Trainer: Julian Scholl

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stephan Hagleitner (58.), 1:1 Semih Maden (87.)

Rot: Lazar Cavnic (90./SV Nord München-Lerchenau/)

Besondere Vorkommnisse: Martin Angermeir (SV Nord München-Lerchenau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Max Dörfler (93.). Spiele am Samstag:

Der FSV Pfaffenhofen schwingt sich auf, um auf Platz eins zu überwintern. Am Samstag legte die Mannschaft von Gerry Lösch vor. Die Konkurrenten vom SV Nord Lerchenau und der SpVgg Feldmoching greifen erst am Sonntag an. Tormaschine Jose Maximiliano Andrade Ceballos brachte den Spitzenreiter nach 35 Minuten in Führung. Paolo Cipolla traf unmittelbar vor der Pause zum 2:0. Die Spieler des SVN kämpften, doch es reichte nur noch zum Ehrentreffer von Alex Napel zum 1:2-Enstand aus Sicht der Gäste. FSV Pfaffenhofen/Ilm – SVN München 2:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Maximilian Bleisteiner, Manuel Riebold, Julian Hippacher, Maximilian Voelke, Dominik Binder (87. Milos Kobilarov), Sebastian Waas (72. Philipp Schuler), Paul Starzer (85. Zakaria Semache), Stefan Wagner (68. Simon Heigl), Paolo Cipolla, Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Maurice Untersänger - Trainer: Gerhard Lösch

SVN München: Samy Günaydin, Enes Kiran, Miguel Fantl, Alex Napel, Baran Sagiroglu, Kerem Tokdemir, Lucas Cyriacus (79. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Rudi Gerhartsreiter (62. Matija Rajic), Maximilian Ahammer (79. Muhammad-Khalifa Korodowou), Valon Zeka (91. Darius Awoudja), Julien Santana-Mielke (62. Khalid Bakhouz) - Trainer: Dennis Magro

Schiedsrichter: Paul Weigert () - Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (35.), 2:0 Paolo Cipolla (45.+1), 2:1 Alex Napel (82.)

Der SV Dornach hat nach zwei Pleiten in Serie und dem Aus von Trainer Alex Schmidbauer bei der SpVgg Kammerberg einen Punkt geholt, die erhoffte Wende im Kampf um die Spitzenplätze aber verpasst. Die Hausherren aus Kammerberg bleiben durch den Punktgewinn am SVD dran, haben aber weiterhin drei Zähler Rückstand auf das Team von Interims-Spielertrainer Manuel Ring. SpVgg Kammerberg – SV Dornach 0:0

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Thomas Nefzger, Daniel Seybold, Maximilian Schaar, Niklas Kiermeier (79. Damjan Knetemann), Alexander Nefzger, Robert Villand, Thomas Eichenseer, Christoph Spielberger (64. Leander Lask), Jonas Grundmann (73. Matthias Koston), Constantin Cosa (92. Maximilian Richter)

SV Dornach: Dominik Bertic, Daniel Mosig, Manuel Wagatha, René Reiter, Noah Soheili, Markus Buck (64. Robert Rakaric), Felix Partenfelder, Vladimir Rankovic, Dominik Gossner, Simon Reitmayer (83. Wolfgang Wutzer), Manuel Ring - Trainer: Manuel Ring

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 50

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore