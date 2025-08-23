BZL Nord: Langengeisling und Dachau gewinnen zuhause

Langengeisling lieferte sich mit Kammerberg ein packendes Duell. – Foto: Thomas Martner

Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Bezirksliga Nord empfing der SC Eintracht Freising den Aufsteiger München 54. Am Samstag steht das absolute Topspiel zwischen Primus SV Walpertskirchen und dem Zweiten SV Nord Lerchenau an.

Spiele am Samstag:



ASV Dachau – SV Ampertal Palzing 2:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (65. Sebastian Just), Leon Aust, Thomas Rieger, Sergen Retzep (75. David Dworsky), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (46. Harun Mohamed), Sebastian Mack (88. Justin Oko), Leonardo di Pasquale (89. Leon Sauermann) - Trainer: Matthias Koston

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Fabio Klersy, Alexander Schneider, Liam Russo (58. Tim Bausch), Michael Tafelmaier (85. Samuel Thaler), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Leon Steinkühler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leonardo di Pasquale (54.), 2:0 Harun Mohamed (90.+2) Der ASV Dachau und der SV Ampertal Palzing trennen sich vor 100 Zuschauern 2:0. In der ersten halbzeit konnte keine Mannschaft zum Torerfolg gelangen. In der 54. Minute war es dann aber soweit: Leonardo di Pasquale besorgte die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Lange sah es nach einem trostlosen Sieg aus, bis Harun Mohamed in der Nachspielzeit den Sack zumachte.

FC Langengeisling – SpVgg Kammerberg 2:1

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (90. Benedikt Kreischer), Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Fabian Kohlmann (72. Maximilian Birnbeck), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Peter Graf, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic (46. Marko Bilkic), Martin Reindl, Lukas Fladung (47. Florian Machl), Domenik Kaiser, Dario Stanić (81. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sebastian Schubert (6.), 1:1 Florian Machl (49.), 2:1 Maximilian Maier (77.) Die Gastgeber konnten schnell in Führung gehen – Sebastian Schubert war in der sechsten Spielminute zur Stelle. Erst in der zweiten Hälfte gelang es der SpVgg aus Kammerberg den Ausgleich zu machen. Florian Machl traf in der 49. Minute zum Ausgleich. Das Unentschieden hielt bis zur 77. Spielminute, bis Maxmilian Maier die Führung für die Langengeislinger herstellte – das war der Siegtreffer der Partie.