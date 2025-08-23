BZL Nord: Langengeisling und Dachau gewinnen zuhause

Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Bezirksliga Nord empfing der SC Eintracht Freising den Aufsteiger München 54. Am Samstag steht das absolute Topspiel zwischen Primus SV Walpertskirchen und dem Zweiten SV Nord Lerchenau an.
ASV Dachau – SV Ampertal Palzing 2:0
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (65. Sebastian Just), Leon Aust, Thomas Rieger, Sergen Retzep (75. David Dworsky), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (46. Harun Mohamed), Sebastian Mack (88. Justin Oko), Leonardo di Pasquale (89. Leon Sauermann) - Trainer: Matthias Koston
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Fabio Klersy, Alexander Schneider, Liam Russo (58. Tim Bausch), Michael Tafelmaier (85. Samuel Thaler), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Leon Steinkühler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leonardo di Pasquale (54.), 2:0 Harun Mohamed (90.+2)
Der ASV Dachau und der SV Ampertal Palzing trennen sich vor 100 Zuschauern 2:0. In der ersten halbzeit konnte keine Mannschaft zum Torerfolg gelangen. In der 54. Minute war es dann aber soweit: Leonardo di Pasquale besorgte die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Lange sah es nach einem trostlosen Sieg aus, bis Harun Mohamed in der Nachspielzeit den Sack zumachte.
FC Langengeisling – SpVgg Kammerberg 2:1
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (90. Benedikt Kreischer), Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Fabian Kohlmann (72. Maximilian Birnbeck), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Peter Graf, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic (46. Marko Bilkic), Martin Reindl, Lukas Fladung (47. Florian Machl), Domenik Kaiser, Dario Stanić (81. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Sebastian Schubert (6.), 1:1 Florian Machl (49.), 2:1 Maximilian Maier (77.)
Die Gastgeber konnten schnell in Führung gehen – Sebastian Schubert war in der sechsten Spielminute zur Stelle. Erst in der zweiten Hälfte gelang es der SpVgg aus Kammerberg den Ausgleich zu machen. Florian Machl traf in der 49. Minute zum Ausgleich. Das Unentschieden hielt bis zur 77. Spielminute, bis Maxmilian Maier die Führung für die Langengeislinger herstellte – das war der Siegtreffer der Partie.
In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Rubenbauer in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.
SC Eintracht Freising – TSV München 1954 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer (93. Iosif Racean), Maximilian Rudzki, Johannes Grubmüller (70. Christian Schmuckermeier), Louis Goldbrunner (69. Sebastian Thalhammer), Fabrizio Brandes (82. Marzuk Shaban), Joshua Steindorf (86. Bastian Lomp) - Trainer: Alexander Schmidbauer
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Omar Seni Worogo (67. Halil Bursa), Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (48. Bleron Pirku), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah
Tore: 0:1 Giuliano Rubenbauer (23.), 1:1 Joshua Steindorf (28.), 2:1 Christian Schmuckermeier (84.), 2:2 Manuel Exner (90.+4)