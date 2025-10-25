BZL Nord: Langengeisling dreht Spiel - Remis in Altenerding

Der FC Langengeisling sicherte sich gegen den TSV Rohrbach einen verdienten 3:1-Heimsieg. Die Gäste mussten dabei früh in Unterzahl spielen: In der 20. Minute sah Thomas Vollnhals die Gelb-Rote Karte. Trotz der numerischen Schwächung ging Rohrbach kurz vor der Pause in Führung, als Philipp Federl in der Nachspielzeit (45.+1) traf. Doch Langengeisling antwortete postwendend – nur zwei Minuten später glich Hannes Dornauer (45.+3) zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Paul Bucher brachte Langengeisling in der 63. Minute mit 2:1 in Front, ehe Maximilian Maier kurz vor Schluss per Foulelfmeter (89.) den Endstand herstellte.

FC Langengeisling – TSV Rohrbach 3:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer (85. Maximilian Birnbeck), Paul Bucher (66. Karim Howlader), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (74. David Riederle), Sebastian Schubert

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (74. Nico Elfinger), Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (66. Julian Herzer), Erduart Rushiti (66. Michael Sperrer)

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Philipp Federl (45.+1), 1:1 Hannes Dornauer (45.+3), 2:1 Paul Bucher (63.), 3:1 Maximilian Maier (89. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Thomas Vollnhals (20./TSV Rohrbach/)