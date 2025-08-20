BZL Nord: Klare Sache im Kellerduell, Walpertskirchen weiter makellos

Spiele am Mittwoch

Der SV Walpertskirchen schlägt den FC Langengeisling und bleibt in der laufenden Saison weiterhin ohne Punktverlust. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Florian Baumann, der in der 58. Minute den ersten und einzigen Treffer der Partie erzielte und den Spitzenreiter damit zum Sieg schoss. Walpertskirchen steht damit nach fünf Spieltagen unangefochten an der Spitze der Bezirksliga Nord, Langengeisling verweilt mit vier Zählern weiter auf den Relegationsrängen. FC Langengeisling – SV Walpertskirchen 0:1

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert (74. Lucas Seeholzer)

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler (83. Michael Gartner) (84. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (80. Stefan Pfanzelt) (81. Stefan Pfanzelt), Felix Zehetmaier (90. Markus Lanzinger), Luca Fellermeier, Christian Käser

Tore: 0:1 Florian Baumann (58.)

Der TSV Ober- Unterhaunstadt entscheidet das Kellerduell gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt klar für sich. Die Gäste erwischten zu Beginn direkt den besseren Start und gingen in der vierten Minute durch Tarik Ahmetovic in Führung. Die Gastgeber glichen in Person von Atilla Demir zunächst zwar aus, waren in der Folge aber chancenlos. Marcel Hunnter brachte Ober- Unterhaunstadt kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wieder in Front, Ramazan Kurnaz (68.) und Alem Husejnovic (80.) sorgten im Anschluss für den 4:1-Endstand. Die Gäste verlassen damit vorübergehend die Abstiegsplätze, Ingolstadt bleibt ohne einen einzigen Zähler Tabellenschlusslicht. FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:4

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Aaron Toski (73. Robert Henemann), Faniel Brhane (46. Faruk Rencber), Ugur Genc, Atilla Demir, Semih Karataş (68. Semih Kaleli), Eray Genc, Bright Aikhionbare (66. Mert Karatas)

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir (88. David Romanow), Fabian Cordes, Florian Diegel (84. Ari Cacan), David Polster (63. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (46. Ramazan Kurnaz), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (63. Alem Husejnovic), Oliver Günther, Manuel Hunner

Tore: 0:1 Tarik Ahmetovic (4.), 1:1 Atilla Demir (21.), 1:2 Manuel Hunner (55.), 1:3 Ramazan Kurnaz (68.), 1:4 Alem Husejnovic (80.)

Der TSV Gaimersheim gewinnt souverän gegen den FC Gerolfing und feiert den ersten Saisonsieg. Held des Tages war dabei Nico von Swiontek Brzezinski, der alle Treffer der Gäste erzielte. Das 1:0 für Gaimersheim fiel in der 28. Minute, nur wenige Minuten später legte der Angreifer das 2:0 nach. Kurz vor Schluss schnürte von Swiontek Brzezinski seinen Dreierpack (83.) und stellte den 3:0-Endstand her. Für Gaimersheim ist es der erste Sieg der laufenden Saison. Gerolfing verpasst es durch die Pleite, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. FC Gerolfing – TSV Gaimersheim 0:3

FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Matthias Hamm, Armin Bortenschlager, Bastian Heigl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Levin Egredzija), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (62. David Simm), Leonardo Lucic (84. Niklas Nissl)

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Dennis Hüttinger (87. Ubeyd Demirkol), Nicolae Nechita, Luca Mancini, Hakan Düzgün (84. Samuel Ulrich), Thomas Schreiner, Michael Graßl, Elias Burgfeld, Luis Friedrich (55. Marcus Keilwerth), Nico von Swiontek Brzezinski (84. Nicklas Krippner)

Tore: 0:1 Nico von Swiontek Brzezinski (28.), 0:2 Nico von Swiontek Brzezinski (34.), 0:3 Nico von Swiontek Brzezinski (83.)

Spiel am Dienstag