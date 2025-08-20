BZL Nord: Klare Sache im Kellerduell, Walpertskirchen weiter makellos

Der TSV Ober- Unterhaunstadt entscheidet das Kellerduell gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt klar für sich, der TSV Gaimersheim feiert den ersten Saisonsieg. Alle Spiele am vierten Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.
Der SV Walpertskirchen schlägt den FC Langengeisling und bleibt in der laufenden Saison weiterhin ohne Punktverlust. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Florian Baumann, der in der 58. Minute den ersten und einzigen Treffer der Partie erzielte und den Spitzenreiter damit zum Sieg schoss. Walpertskirchen steht damit nach fünf Spieltagen unangefochten an der Spitze der Bezirksliga Nord, Langengeisling verweilt mit vier Zählern weiter auf den Relegationsrängen.
FC Langengeisling – SV Walpertskirchen 0:1
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert (74. Lucas Seeholzer)
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler (83. Michael Gartner) (84. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (80. Stefan Pfanzelt) (81. Stefan Pfanzelt), Felix Zehetmaier (90. Markus Lanzinger), Luca Fellermeier, Christian Käser
Tore: 0:1 Florian Baumann (58.)
Der TSV Ober- Unterhaunstadt entscheidet das Kellerduell gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt klar für sich. Die Gäste erwischten zu Beginn direkt den besseren Start und gingen in der vierten Minute durch Tarik Ahmetovic in Führung. Die Gastgeber glichen in Person von Atilla Demir zunächst zwar aus, waren in der Folge aber chancenlos.
Marcel Hunnter brachte Ober- Unterhaunstadt kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wieder in Front, Ramazan Kurnaz (68.) und Alem Husejnovic (80.) sorgten im Anschluss für den 4:1-Endstand. Die Gäste verlassen damit vorübergehend die Abstiegsplätze, Ingolstadt bleibt ohne einen einzigen Zähler Tabellenschlusslicht.
FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:4
FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Aaron Toski (73. Robert Henemann), Faniel Brhane (46. Faruk Rencber), Ugur Genc, Atilla Demir, Semih Karataş (68. Semih Kaleli), Eray Genc, Bright Aikhionbare (66. Mert Karatas)
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir (88. David Romanow), Fabian Cordes, Florian Diegel (84. Ari Cacan), David Polster (63. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (46. Ramazan Kurnaz), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (63. Alem Husejnovic), Oliver Günther, Manuel Hunner
Tore: 0:1 Tarik Ahmetovic (4.), 1:1 Atilla Demir (21.), 1:2 Manuel Hunner (55.), 1:3 Ramazan Kurnaz (68.), 1:4 Alem Husejnovic (80.)
Der TSV Gaimersheim gewinnt souverän gegen den FC Gerolfing und feiert den ersten Saisonsieg. Held des Tages war dabei Nico von Swiontek Brzezinski, der alle Treffer der Gäste erzielte. Das 1:0 für Gaimersheim fiel in der 28. Minute, nur wenige Minuten später legte der Angreifer das 2:0 nach. Kurz vor Schluss schnürte von Swiontek Brzezinski seinen Dreierpack (83.) und stellte den 3:0-Endstand her.
Für Gaimersheim ist es der erste Sieg der laufenden Saison. Gerolfing verpasst es durch die Pleite, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.
FC Gerolfing – TSV Gaimersheim 0:3
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Matthias Hamm, Armin Bortenschlager, Bastian Heigl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Levin Egredzija), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (62. David Simm), Leonardo Lucic (84. Niklas Nissl)
TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Dennis Hüttinger (87. Ubeyd Demirkol), Nicolae Nechita, Luca Mancini, Hakan Düzgün (84. Samuel Ulrich), Thomas Schreiner, Michael Graßl, Elias Burgfeld, Luis Friedrich (55. Marcus Keilwerth), Nico von Swiontek Brzezinski (84. Nicklas Krippner)
Tore: 0:1 Nico von Swiontek Brzezinski (28.), 0:2 Nico von Swiontek Brzezinski (34.), 0:3 Nico von Swiontek Brzezinski (83.)
Keine Tore im Topspiel zwischen dem SV Nord München-Lerchenau und dem ASV Dachau. Nach 90 Minuten stand auf beiden Seiten die Null. Die Mannschaften bleiben durch das Remis punktgleich. Für beide war es die erste Punkteteilung der Saison.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: "Heute sind wir auf einen Gegner getroffen, der taktisch und spielerisch sehr gut eingestellt war. Beide Teams haben sich nichts geschenkt. Der ASV Dachau hatte etwas mehr Ballbesitz, wir hatten dafür etwas mehr Chancen. Das 0:0 geht völlig in Ordnung. Ich wünsche dem ASV Dachau noch viel Glück in der Saison."
SV Nord München-Lerchenau – ASV Dachau 0:0
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (71. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (83. Patrick Neser), Andreas Weiß, Martin Angermeir (63. Gabriel Prehl) - Trainer: Peter Zeussel
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (80. Sergen Retzep), Matthias Cebulla (46. Leon Sauermann), Maximilian Bergner (56. David Dworsky), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (83. Harun Mohamed), Kilian Knöferl (83. Sebastian Just), Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Florian Bauer (Malchin) - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore