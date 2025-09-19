BZL Nord: Kammerberg verteidigt Spitze – Lappe mit Doppelpack für SVN

Gelingt es Kammerberg im Duell gegen Amp Palzing, die Tabellenspitze zu verteidigen oder springt Nord Lerchenau mit einem Sieg gegen München 54 auf Platz 1? Wir berichten LIVE.
Der SV Nord München-Lerchenau hat gegen den TSV München 1954 einen spektakulären 4:2-Heimsieg gefeiert und dabei eine packende Partie vor 270 Zuschauern geboten. Karl-Heinz Lappe brachte die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause in der 46. Minute seinen zweiten Treffer nach.
Dazwischen hatte Dominik Besel in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 erhöht. Der TSV 1954 kämpfte sich durch Johan Colin Feilscher zurück ins Spiel, der in der 61. Minute auf 1:3 verkürzte. Korab Rusiti, der für Omar Seni Worogo gekommen war (76.), brachte die Gäste in der 80. Minute sogar auf 2:3 heran.
In der Schlussphase sorgte Achraf Ben Letaifa mit seinem Treffer in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung zum 4:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis für Samet Bastürk vom TSV 1954, der in der 92. Minute Gelb-Rot sah.
SV Nord München-Lerchenau – TSV München 1954 4:2
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (90. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Fabio Zöller (67. Martin Angermeir), Dominik Besel (90. Korbinian Hafner), Mats Hoffmann (80. Achraf Ben Letaifa), Andreas Weiß (65. Thomas Winterer), Karl-Heinz Lappe
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Omar Seni Worogo (76. Korab Rusiti), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (76. Marcel Scheingraber), Florian Morina (57. Manuel Exner), Johan Colin Feilscher
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (18.), 2:0 Dominik Besel (45.+1), 3:0 Karl-Heinz Lappe (46.), 3:1 Johan Colin Feilscher (61.), 3:2 Korab Rusiti (80.), 4:2 Achraf Ben Letaifa (88.)
Gelb-Rot: Samet Bastürk (92./TSV München 1954/)
Die SpVgg Kammerberg hat beim SV Ampertal Palzing einen 3:1-Auswärtssieg gefeiert und dabei eine starke Leistung gezeigt. Vor 170 Zuschauern brachte Mario Stanic die Gäste in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und leitete damit den Grundstein für den Erfolg.
Nach dem Seitenwechsel baute Dario Stanić den Vorsprung in der 52. Minute auf 2:0 aus. In der 65. Minute gelang Mathias Reinbacher der Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte die Gastgeber noch einmal heran.
Die Hoffnungen der Palzinger wurden jedoch in der 80. Minute zunichtegemacht, als Domenik Kaiser mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung herbeiführte. Die SpVgg bleibt damit Tabellenführer mit 22 Punkten. Palzing steht mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz.
SV Ampertal Palzing – SpVgg Kammerberg 1:3
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (77. Laurentino Contu) (78. Laurentino Contu), Maximilian Berndl, Marcel Radlmaier, Simon Emmersberger (46. Antonius Fischer-Stabauer), Liam Russo (46. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (77. Ioannis Argiriadis) (78. Ioannis Argiriadis), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (48. Andrej Valdivia)
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland (91. Beren Mete), Christof Pihale, Marko Bilkic, Robert Villand, Mario Stanic, Lukas Fladung, Domenik Kaiser (88. Jonas Frevel), Dario Stanić (66. Florian Machl), Peter Graf (88. Damjan Knetemann)
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Mario Stanic (38.), 0:2 Dario Stanić (52.), 1:2 Mathias Reinbacher (65.), 1:3 Domenik Kaiser (80.)
Der TSV Gaimersheim hat beim SC Eintracht Freising einen knappen 1:0-Auswärtssieg eingefahren und dabei früh für die Entscheidung gesorgt. Vor 210 Zuschauern traf Nicolae Nechita bereits in der 9. Minute das Tor des Tages für die Gäste.
Die Partie wurde in der 84. Minute überschattet, als Marcus Keilwerth von Gaimersheim nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Überzahl in den letzten Minuten gelang Freising kein Treffer mehr.
SC Eintracht Freising – TSV Gaimersheim 0:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (84. Jonathan Kleimann), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (61. Rafael Wiesinger), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (61. Luca Stubenvoll), Fabrizio Brandes
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (75. Luca Mancini), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (78. Tim Kriegl), Domenic Raimann (65. Denis Janjic)
Schiedsrichter: Philip Reimann (München) - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Nicolae Nechita (9.)
Gelb-Rot: Marcus Keilwerth (84./TSV Gaimersheim/)