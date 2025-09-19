BZL Nord: Kammerberg verteidigt Spitze – Lappe mit Doppelpack für SVN

Gelingt es Kammerberg im Duell gegen Amp Palzing, die Tabellenspitze zu verteidigen oder springt Nord Lerchenau mit einem Sieg gegen München 54 auf Platz 1? Wir berichten LIVE.

Dazwischen hatte Dominik Besel in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 erhöht. Der TSV 1954 kämpfte sich durch Johan Colin Feilscher zurück ins Spiel, der in der 61. Minute auf 1:3 verkürzte. Korab Rusiti, der für Omar Seni Worogo gekommen war (76.), brachte die Gäste in der 80. Minute sogar auf 2:3 heran.

Der SV Nord München-Lerchenau hat gegen den TSV München 1954 einen spektakulären 4:2-Heimsieg gefeiert und dabei eine packende Partie vor 270 Zuschauern geboten. Karl-Heinz Lappe brachte die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause in der 46. Minute seinen zweiten Treffer nach.

In der Schlussphase sorgte Achraf Ben Letaifa mit seinem Treffer in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung zum 4:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis für Samet Bastürk vom TSV 1954, der in der 92. Minute Gelb-Rot sah.

Die SpVgg Kammerberg hat beim SV Ampertal Palzing einen 3:1-Auswärtssieg gefeiert und dabei eine starke Leistung gezeigt. Vor 170 Zuschauern brachte Mario Stanic die Gäste in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und leitete damit den Grundstein für den Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel baute Dario Stanić den Vorsprung in der 52. Minute auf 2:0 aus. In der 65. Minute gelang Mathias Reinbacher der Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte die Gastgeber noch einmal heran.

Die Hoffnungen der Palzinger wurden jedoch in der 80. Minute zunichtegemacht, als Domenik Kaiser mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung herbeiführte. Die SpVgg bleibt damit Tabellenführer mit 22 Punkten. Palzing steht mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz.

SV Ampertal Palzing – SpVgg Kammerberg 1:3

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (77. Laurentino Contu) (78. Laurentino Contu), Maximilian Berndl, Marcel Radlmaier, Simon Emmersberger (46. Antonius Fischer-Stabauer), Liam Russo (46. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (77. Ioannis Argiriadis) (78. Ioannis Argiriadis), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (48. Andrej Valdivia)

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland (91. Beren Mete), Christof Pihale, Marko Bilkic, Robert Villand, Mario Stanic, Lukas Fladung, Domenik Kaiser (88. Jonas Frevel), Dario Stanić (66. Florian Machl), Peter Graf (88. Damjan Knetemann)

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Mario Stanic (38.), 0:2 Dario Stanić (52.), 1:2 Mathias Reinbacher (65.), 1:3 Domenik Kaiser (80.)