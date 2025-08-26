BZL Nord: Kammerberg gewinnt in Freising

Im Nachholspiel des vierten Spieltages traf die SE Freising auf die SpVgg Kammerberg. Hier im Liveticker.
Im Nachholspiel des vierten Spieltags in der Bezirksliga Nord bezwang die SpVgg Kammerberg Eintracht Freising. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch Peter Graf in Führung. Christian Schmuckermeier glich für die Hausherren nach der Pause aus. Das Tor des Tages erzielte vor 200 Zuschauern Domenik Kaiser in der 59. Spielminute. Dieses war gleichbedeutend mit dem Endstand.
SC Eintracht Freising – SpVgg Kammerberg 1:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (82. Michael Schmid), Maximilian Schaar, Sebastian Thalhammer (77. Fabrizio Brandes), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (70. Marzuk Shaban), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier, Joshua Steindorf - Trainer: Alexander Schmidbauer
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Marko Bilkic, Peter Graf, Thomas Eichenseer (46. Christof Pihale), Robert Villand, Mario Stanic (76. Jan Lipovsek), Florian Machl (72. Lukas Fladung), Domenik Kaiser (85. Martin Reindl), Dario Stanić (91. Damjan Knetemann) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Peter Graf (29.), 1:1 Christian Schmuckermeier (51.), 1:2 Domenik Kaiser (59.)