BZL Nord: Kammerberg gewinnt in Freising

Spiel am Dienstag:

Im Nachholspiel des vierten Spieltags in der Bezirksliga Nord bezwang die SpVgg Kammerberg Eintracht Freising. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch Peter Graf in Führung. Christian Schmuckermeier glich für die Hausherren nach der Pause aus. Das Tor des Tages erzielte vor 200 Zuschauern Domenik Kaiser in der 59. Spielminute. Dieses war gleichbedeutend mit dem Endstand.