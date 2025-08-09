BZL Nord heute LIVE: Moosinning empfängt Freising

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Nord startete gestern bereits furios. Heute empfängt der FC Moosinning Freising. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiel am Samstag:

Heute, 17:00 Uhr FC Moosinning Moosinning SC Eintracht Freising SE Freising 17:00 PUSH

Spiele am Freitag:

Der ASV Dachau hat zum Auftakt des dritten Spieltags der Bezirksliga Ost seinen zweiten Saisonsieg im dritten Spiel der Saison 2025/2026 gefeiert. Niklas Kiermeier brachte den ASV vor einer Mini-Kulisse von 65 Zuschauern früh in Front (6.). Cihan Öztürk baute die Führung knapp 20 Minuten später auf 2:0 aus (27.). In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Rohrbach verkürzen. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Spielertrainer Philipp Federl. Der Treffer änderte jedoch schlussendlich nichts am Dreier des ASV. Die Hausherren überholen damit den TSV, der die erste Saisonpleite kassiert, in der Tabelle. ASV Dachau – TSV Rohrbach 2:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Stefan Aust, Luca Demmel (61. Tobias Erl), Justin Oko, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Niklas Kiermeier (73. Leon Sauermann), Kilian Knöferl (95. Michael Pech), Leonardo di Pasquale (73. Leon Schleich), Cihan Öztürk (93. Sergen Retzep) - Trainer: Matthias Koston

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (85. Thomas Vollnhals), Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier (46. Julian Herzer), Niklas Schabenberger (46. Kai Suzuki), Erduart Rushiti (69. Michael Sperrer) - Trainer: Philipp Federl

Tore: 1:0 Niklas Kiermeier (6.), 2:0 Cihan Öztürk (27.), 2:1 Philipp Federl (48.)

Der VfR Garching holte am Freitagabend den ersten Pflichtspielsieg nach dem Abstieg aus der Landesliga. Beim Aufsteiger TSV Ober- Unterhaunstadt setzte sich der ehemalige Regionalligist deutlich durch. Mann des Spiels war Leon Fellner der drei der vier Garchinger Treffer erzielte. Der Dreierpacker brachte den VfR bereits früh auf die Siegerstraße. Nach zehn Minuten traf Fellner zum ersten Mal. Sein zweiter Streich gelang ihm zehn Zeigerumdrehungen später. Kurz nach der Pause sorgte Mike Niebauer für die frühe Vorentscheidung (48.). Tarik Ahmetovic verkürzte zwar für die Hausherren (54.), doch dies war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Wenige Augenblicke vor dem Ende netzte auf der Gegenseite Fellner dann noch zum dritten Mal. Garching steht damit nun vor dem Heimteam in der Tabelle. TSV Ober- Unterhaunstadt – VfR Garching 1:4

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow (57. Dogan Tiryaki), Nico Hirschle, Florian Diegel, Fabio Udella, Angelo Boharu (78. Nico Hirschle), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (62. Ramazan Kurnaz), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Staas Mitko, Dominik Eisl (71. Marcel Matkowitz), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (85. Aboubakar Ndikumana), Luca Monetti (40. Brian Huang), Leon Fellner (93. Marcel Krautner), Gottfried Agbavon (35. Ali Mezini) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

Tore: 0:1 Leon Fellner (10.), 0:2 Leon Fellner (20.), 0:3 Mike Niebauer (48.), 1:3 Tarik Ahmetovic (54.), 1:4 Leon Fellner (89.)

Rot: Enes Erdogan (75./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Die SpVgg Kammerberg hat den erwarteten Heimsieg gegen den FC Fatih Ingolstadt gefeiert. Dabei geriet die Spielvereinigung zunächst in Rückstand. Atilla Demir brachte den Außenseiter mit dem Pausenpfiff in Front. Kurz zuvor hatte Emre Kuvyet eine Zeitstrafe bei den Ingolstädtern kassiert. Vom Gegentreffer zeigten sich die Kammerberger nicht wirklich geschockt. Nach dem Seitenwechsel drehte die SpVgg auf somit auch die Partie. Zunächst erzielte Alexander Nefzger den Ausgleich. Nur wenige Minuten später lagen die Hausherren dann vorne. Florian Machl netzte ein. Damjan Knetmann sorgte Sekunden für den Abpfiff für die erlösende Entscheidung. Kammerberg gewinnt zum zweiten Mal. Fatih dagegen ist als einziges Team der Liga weiter ohne Zähler. SpVgg Kammerberg – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Jan Lipovsek, Peter Graf, Thomas Eichenseer (92. Tim Hoffmann), Robert Villand, Martin Reindl, Lukas Fladung (77. Damjan Knetemann), Florian Machl (67. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (91. Beren Mete) - Trainer: Victor Medeleanu

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho (46. Yasir Celebi), Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Faniel Brhane, Mert Karatas, Ugur Genc, Atilla Demir, Murat Emre Sucuoglu (67. Cheick Traore), Bright Aikhionbare, Emre Kuvvet (58. Murat Kaya) - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

Tore: 0:1 Atilla Demir (45.), 1:1 Alexander Nefzger (59.), 2:1 Florian Machl (66.), 3:1 Damjan Knetemann (90.)

Der FC Langengeisling hat sich den ersten Punkt in der laufenden Saison erkämpft. Dabei holte der FCL beim SV Ampertal Palzing einen zweimaligen Rückstand auf. Der SVA dagegen ließ zwei Punkte liegen und bleibt ebenso noch ohne Sieg. Dominic Schermbach brachte die Hausherren in der Anfangsphase in Front. Elias Mehringer glich für die Gäste zehn Zeigerumdrehungen später aus. Nach der Pause traf Paul Bucher, der erst kurz vor dem Seitenwechsel eingewechselt worden war, ins eigene Tor. Doch die Führung der Palzinger hielt wieder nur kurz. Dieses Mal egalisierte Sebastian Schubert für die Langengeislinger. In der verbleibenden Spielzeit konnte sich keines der beiden Teams einen entscheidenden Vorteil mehr erspielen, wodurch es beim Remis blieb. SV Ampertal Palzing – FC Langengeisling 2:2

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Ioannis Argiriadis, Laurentino Contu (21. Fabio Klersy), Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (46. Ivan Rakonic), Simon Emmersberger (61. Liam Russo), Michael Tafelmaier (83. Daniel Wendl), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach (89. Andre Bauer) - Trainer: Enes Mehmedovic

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Elias Mehringer, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (41. Paul Bucher), Guilherme Jorge, Sebastian Schubert (89. David Riederle) - Trainer: Maximilian Hintermaier

Tore: 1:0 Dominic Schermbach (17.), 1:1 Elias Mehringer (27.), 2:1 Paul Bucher (53. Eigentor), 2:2 Sebastian Schubert (58.)

Rot: Maximilian Maier (37./FC Langengeisling/) Spiele am Sonntag: