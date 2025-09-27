BZL Nord 🗣: Gerolfing zeigt "beste Leistung" – Rohrbach unglücklich

Der VfR Garching gewinnt gegen den TSV Rohrbach, auch wenn der TSV in der ersten Halbzeit überlegen war. Den Lovric freut sich über die beste Saisonleistung des FC Gerolfing, während Pedro Locke eine „reife Leistung“ seiner Mannschaft sieht. Die ersten Stimmen zum Spieltag.

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir zeigen heute bis jetzt die beste Leistung der Saison. Es war ein spielerisch starkes Spiel mit eiskalter Chancenverwertung von uns. Das Spiel hatte mächtig Tempo und war sehenswert. Die Tore waren alle sehr schön herausgespielt. Wir hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Der Sieg geht nach dieser starken Mannschaftsleistung in Ordnung.«

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Meine Mannschaft hat eine reife Leistung gezeigt und dadurch sich die drei Punkte verdient. Wir waren die ersten 15 Minuten das bessere Team und gehen verdient in Führung, auch wenn das Tor etwas glücklich in der Entstehung war. Danach hatte Freising mehr Ballbesitz und zwei gute Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte war Freising am Drücker, aber unsere Abwehr stand kompakt, ließ wenig zu. Zwei Großchancen hat unser Keeper stark pariert. Spielerisch war Freising stärker, wir dafür entschlossener. So fiel am Ende dann auch das 2:0. Wir wünschen Freising alles Gute!«

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Die erste Halbzeit waren wir die dominierende Mannschaft und hatten vier Riesenchancen. Da müssen wir mit Sicherheit 2:0 oder 3:0 führen. In der zweiten Halbzeit bekommen wir mit der ersten Chance von Garching durch einen abgefälschten Ball das Gegentor, kassieren dann durch eine Unstimmigkeit direkt das zweite – und damit war das Spiel aus unserer Sicht gelaufen. Schade, denn wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit auf unsere Seite ziehen und in Führung gehen müssen, dann gewinnen wir die Partie auch. Glückwunsch zum Sieg nach Garching.«

