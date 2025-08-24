BZL Nord: Gerolfing trifft sieben Mal - SpVgg gewinnt Torspektakel

Der Endspurt des 6. Spieltags der Bezirksliga Nord stand am Sonntag an. Der VfR Garching setzte sich im Kellerduell gegen den TSV Gaimersheim durch. Der FC Moosinning unterlag dem TSV Rohrbach. Der FC Gerolfing schenkte dem FC Fatih Spor Ingolstadt sieben Gegentore ein.
Der TSV Rohrbach hat vor heimischen Publikum den FC Moosinning bezwungen und damit die Abstiegsränge verlassen. Die Gäste verloren damit vorerst den Anschluss an die Führungsgruppe in der Tabelle.
Knapp 30 Sekunden waren gespielt, da durften die Gastgeber bereits erstmals jubeln. Jonas Prawda netzte ein. Nach neun Minuten bekam Gabriel Niedermeir eine rote Karte und Rohrbach musste in der Folge mehr als 80 Minuten in Unterzahl agieren. Zu allem Überfluss verwandelte Mateus Hones den nachfolgenden Freistoß direkt.
Wer allerdings vermutete, dass die Partie nun zugunsten der Gäste kippte, lag falsch. Kai Suzuki brachte Rohrbach erneut in Führung. Der TSV hielt weiter dagegen und brachte den knappen Vorsprung schlussendlich trotz einer Druckphase des FCM zum Ende hin über die Zeit.
TSV Rohrbach – FC Moosinning 2:1
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl (92. Michael Sperrer), Enes-Fuat Mete, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda (64. Julian Herzer), Philipp Federl, Alexander Huber (78. Simon Böhringer), Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger (83. Thomas Hammerschmid), Kai Suzuki (90. Erduart Rushiti) - Trainer: Philipp Federl
FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (46. Abdelaziz Abdane), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier (70. Maximilian Schmid), Mateus Hones (81. Jean Monty Mendama), Marco Esposito, Maximilian Siebald, David Kamm, Christian Häusler (70. Maximilian Voelke) - Trainer: Christoph Ball
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jonas Prawda (1.), 1:1 Mateus Hones (9.), 2:1 Kai Suzuki (27.)
Rot: Gabriel Niedermeir (9./TSV Rohrbach/)
Die Zuschauer in Altenerding kamen am Sonntagnachmittag voll auf ihre Kosten und durften ein echtes Torspektakel, in dem acht Treffer fielen, bestaunen. Die SpVgg behielt in einem wilden Spiel schlussendlich die Oberhand.
Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Ramazan Kurnaz traf nach drei Minuten für die Führung für den TSV Ober- Unterhaunstadt. Mit drei Toren binnen nicht einmal fünf Minuten drehte Altenerding die Partie Mitte der ersten Halbzeit. Zuerst netzte Mario Dipalo doppelt. Unmittelbar danach trug sich auch Leart Bilalli in die Torschützenliste ein.
Die Gäste zeigten sich von diesem Dreierschlag jedoch nicht geschockt. Angelo Boharu verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff. Nach der Pause war es erneut der TSV, der besser aus der Kabine kam. Florian Diegel traf zum Ausgleich. Zuvor musste Ridwan Bello nur Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte aufseiten der Hausherren vorzeitig zum Duschen.
Doch weder vom Platzverweis noch vom Verspielen der Zwei-Tore-Führung ließ sich die Spielvereinigung beirren. Mit dem nächsten Doppelschlag, dieses Mal Mitte der zweiten Halbzeit entschieden die Gastgeber die Partie. Dipalo erzielte vom Punkt seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag. Drei Zeigerumdrehungen später legte Nihad Mujkic ebenfalls aus elf Metern nach. Von diesem Schock erholte sich Ober- Unterhaunstadt dann nicht mehr.
SpVgg Altenerding – TSV Ober- Unterhaunstadt 5:3
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi (59. Ajdin Nienhaus), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Lukas Rymas (59. Nessim Mahsas), Marco Baumann (67. Nihad Mujkic), Leart Bilalli, Wiam Takruri (86. Salomon Mwamba), Mario Dipalo (88. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan (95. David Romanow), Florian Diegel, David Polster (65. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (68. Alem Husejnovic), Baris Soysal, Oliver Günther, Ramazan Kurnaz, Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ramazan Kurnaz (3.), 1:1 Mario Dipalo (23.), 2:1 Mario Dipalo (26.), 3:1 Leart Bilalli (27.), 3:2 Angelo Boharu (38.), 3:3 Florian Diegel (49.), 4:3 Mario Dipalo (73. Foulelfmeter), 5:3 Nihad Mujkic (76. Foulelfmeter)
Rot: Ridwan Bello (47./SpVgg Altenerding/)
Der VfR Garching hat das Krisenduell gegen den TSV Gaimersheim gewonnen. Gottfried Agbavor erzielte in der Anfangsphase den Führungstreffer für den Landesliga-Absteiger. Diesen konterte Hakan Düzgün kurz vor dem Seitenwechsel.
Nach der Pause traf der VfR dann doppelt. Gaimersheim konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Oliver James und Dennis Niebauer sorgten am Ende für den Heimdreier der Garchinger.
VfR Garching – TSV Gaimersheim 3:1
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (84. Brian Huang), Staas Mitko, Dominik Eisl, Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (92. Luca Monetti), Philipp Strube, Paulo Sostaric (46. Dennis Niebauer), Gottfried Agbavon (82. Marcel Krautner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz (79. Nicklas Krippner), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth (79. Jan Jahnsmüller), Hakan Düzgün (90. Tim Heidenreich), Thomas Schreiner (79. Ubeyd Demirkol), Michael Graßl, Luis Friedrich (62. Eron Dervisi), Nico von Swiontek Brzezinski - Trainer: Manfred Kroll
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gottfried Agbavon (13.), 1:1 Hakan Düzgün (42.), 2:1 Oliver James (66.), 3:1 Dennis Niebauer (73.)
Der FC Gerolfing hat zum Abschluss des 6. Spieltags einen Kantersieg beim FC Fatih Spor Ingolstadt gefeiert und den Hausherren sieben Tore eingeschenkt.
Bereits zur Pause war die Begegnung eigentlich so gut wie entschieden. David Simm und Ahmet Emir Altay, der vom Punkt traf, eröffneten bereits in den ersten 12 Spielminuten den Torreigen. Donat Bashota legte wenige Augenblicke vor dem Ende des ersten Durchgangs nach.
Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff durften die Hausherren dann für eine kurze Zeit ein wenig auf eine Mega-Überraschung in Form eines Punktgewinns hoffen. Bright Aikhionbare besorgte den Anschlusstreffer.
Fünf Zeigerumdrehungen später dezimierte sich der FC Fatih Spor dann aber selbst. Faniel Brhane bekam seine zweite gelbe Karte. In Unterzahl brachen dann bei den Ingolstädtern alle Dämme. Ex-Profi Christian Träsch verwandelte nur Sekunden später einen Freistoß direkt und stellte damit den alten Abstand wieder her. Im Anschluss schnürte Lukas Achhammer mit seinen Treffern zum zwischenzeitlichen 5:1 sowie zum 7:1-Endstand einen Doppelpack. Dazwischen durfte sich auch Levin Egredzija in die Torschützenliste eintragen.
FC Fatih Spor Ingolstadt – FC Gerolfing 1:7
FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg (67. Semih Kaleli), Aaron Toski (58. Robert Henemann), Faniel Brhane, Ugur Genc, Atilla Demir, Eray Genc (67. Semih Karataş), Bright Aikhionbare - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm (77. Armin Bortenschlager) (80. Elias Simm), Flaur Bashota, Bastian Heigl, Niklas Nissl (63. Levin Egredzija), Christian Träsch, Lukas Achhammer, David Simm, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (68. David Wendrich), Donat Bashota (74. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 David Simm (4.), 0:2 Ahmet Emir Altay (12. Foulelfmeter), 0:3 Donat Bashota (41.), 1:3 Bright Aikhionbare (53.), 1:4 Christian Träsch (60.), 1:5 Lukas Achhammer (66.), 1:6 Levin Egredzija (77.), 1:7 Lukas Achhammer (88.)
Gelb-Rot: Faniel Brhane (58./FC Fatih Spor Ingolstadt/)
Der ASV Dachau und der SV Ampertal Palzing trennen sich vor 100 Zuschauern 2:0. In der ersten Halbzeit konnte keine Mannschaft zum Torerfolg kommen. In der 54. Minute war es dann aber soweit: Leonardo di Pasquale besorgte die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Lange sah es nach einem trostlosen Sieg aus, bis Harun Mohamed in der Nachspielzeit den Sack zumachte.
ASV Dachau – SV Ampertal Palzing 2:0
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (65. Sebastian Just), Leon Aust, Thomas Rieger, Sergen Retzep (75. David Dworsky), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (46. Harun Mohamed), Sebastian Mack (88. Justin Oko), Leonardo di Pasquale (89. Leon Sauermann) - Trainer: Matthias Koston
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Fabio Klersy, Alexander Schneider, Liam Russo (58. Tim Bausch), Michael Tafelmaier (85. Samuel Thaler), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Leon Steinkühler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leonardo di Pasquale (54.), 2:0 Harun Mohamed (90.+2)
Die Gastgeber konnten schnell in Führung gehen – Sebastian Schubert war in der sechsten Spielminute zur Stelle. Erst in der zweiten Hälfte gelang es der SpVgg aus Kammerberg den Ausgleich zu machen. Florian Machl traf in der 49. Minute. Das Unentschieden hielt bis zur 77. Spielminute, bis Maxmilian Maier die Führung für die Langengeislinger herstellte – das war der Siegtreffer der Partie.
FC Langengeisling – SpVgg Kammerberg 2:1
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (90. Benedikt Kreischer), Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Fabian Kohlmann (72. Maximilian Birnbeck), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Peter Graf, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic (46. Marko Bilkic), Martin Reindl, Lukas Fladung (47. Florian Machl), Domenik Kaiser, Dario Stanić (81. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Sebastian Schubert (6.), 1:1 Florian Machl (49.), 2:1 Maximilian Maier (77.)
Beim Spitzenduell zwischen Lerchenau und Walpertskirchen war den 120 Zuschauern einiges geboten. Nach 38 Minuten trafen die Gäste durch Luca Fellermeier zuerst, doch die Heimmannschaft schlug nach fünf Minuten umgehend zurück und erzielte damit kurz vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber dann um einen Zahn. Smajlovic legte in der 61. Minute ein zweites Tor nach und vollendete 15 Minuten später seinen Dreierpack. Am Ende kam noch Wodere zu seinem Tor und erzielte damit den 4:1-Endstand.
SV Nord München-Lerchenau – SV Walpertskirchen 4:1
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (73. Mats Gebelein), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (87. Gabriel Prehl), Thomas Winterer, Dominik Besel (83. Fabio Zöller), Mats Hoffmann (46. Karl-Heinz Lappe), Andreas Weiß, Martin Angermeir (71. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (64. Michael Gartner) (70. Michael Gartner), Noah Baumann, Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer (64. Raphael Hösl) (70. Raphael Hösl), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier - Trainer: Nils Wölken
Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Ebersberg) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Luca Fellermeier (38.), 1:1 Edin Smajlovic (43.), 2:1 Edin Smajlovic (61.), 3:1 Edin Smajlovic (76.), 4:1 Amanuel Wodere (86.)
In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Rubenbauer in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.
SC Eintracht Freising – TSV München 1954 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer (93. Iosif Racean), Maximilian Rudzki, Johannes Grubmüller (70. Christian Schmuckermeier), Louis Goldbrunner (69. Sebastian Thalhammer), Fabrizio Brandes (82. Marzuk Shaban), Joshua Steindorf (86. Bastian Lomp) - Trainer: Alexander Schmidbauer
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Omar Seni Worogo (67. Halil Bursa), Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (48. Bleron Pirku), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah
Tore: 0:1 Giuliano Rubenbauer (23.), 1:1 Joshua Steindorf (28.), 2:1 Christian Schmuckermeier (84.), 2:2 Manuel Exner (90.+4)