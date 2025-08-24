BZL Nord: Gerolfing trifft sieben Mal - SpVgg gewinnt Torspektakel

TSV Rohrbach – FC Moosinning 2:1

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl (92. Michael Sperrer), Enes-Fuat Mete, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda (64. Julian Herzer), Philipp Federl, Alexander Huber (78. Simon Böhringer), Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger (83. Thomas Hammerschmid), Kai Suzuki (90. Erduart Rushiti) - Trainer: Philipp Federl

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (46. Abdelaziz Abdane), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier (70. Maximilian Schmid), Mateus Hones (81. Jean Monty Mendama), Marco Esposito, Maximilian Siebald, David Kamm, Christian Häusler (70. Maximilian Voelke) - Trainer: Christoph Ball

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jonas Prawda (1.), 1:1 Mateus Hones (9.), 2:1 Kai Suzuki (27.)

Rot: Gabriel Niedermeir (9./TSV Rohrbach/)

Die Zuschauer in Altenerding kamen am Sonntagnachmittag voll auf ihre Kosten und durften ein echtes Torspektakel, in dem acht Treffer fielen, bestaunen. Die SpVgg behielt in einem wilden Spiel schlussendlich die Oberhand.

Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Ramazan Kurnaz traf nach drei Minuten für die Führung für den TSV Ober- Unterhaunstadt. Mit drei Toren binnen nicht einmal fünf Minuten drehte Altenerding die Partie Mitte der ersten Halbzeit. Zuerst netzte Mario Dipalo doppelt. Unmittelbar danach trug sich auch Leart Bilalli in die Torschützenliste ein.

Die Gäste zeigten sich von diesem Dreierschlag jedoch nicht geschockt. Angelo Boharu verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff. Nach der Pause war es erneut der TSV, der besser aus der Kabine kam. Florian Diegel traf zum Ausgleich. Zuvor musste Ridwan Bello nur Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte aufseiten der Hausherren vorzeitig zum Duschen.

Doch weder vom Platzverweis noch vom Verspielen der Zwei-Tore-Führung ließ sich die Spielvereinigung beirren. Mit dem nächsten Doppelschlag, dieses Mal Mitte der zweiten Halbzeit entschieden die Gastgeber die Partie. Dipalo erzielte vom Punkt seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag. Drei Zeigerumdrehungen später legte Nihad Mujkic ebenfalls aus elf Metern nach. Von diesem Schock erholte sich Ober- Unterhaunstadt dann nicht mehr.

SpVgg Altenerding – TSV Ober- Unterhaunstadt 5:3

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi (59. Ajdin Nienhaus), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Lukas Rymas (59. Nessim Mahsas), Marco Baumann (67. Nihad Mujkic), Leart Bilalli, Wiam Takruri (86. Salomon Mwamba), Mario Dipalo (88. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan (95. David Romanow), Florian Diegel, David Polster (65. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (68. Alem Husejnovic), Baris Soysal, Oliver Günther, Ramazan Kurnaz, Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ramazan Kurnaz (3.), 1:1 Mario Dipalo (23.), 2:1 Mario Dipalo (26.), 3:1 Leart Bilalli (27.), 3:2 Angelo Boharu (38.), 3:3 Florian Diegel (49.), 4:3 Mario Dipalo (73. Foulelfmeter), 5:3 Nihad Mujkic (76. Foulelfmeter)

Rot: Ridwan Bello (47./SpVgg Altenerding/)